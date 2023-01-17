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دافوس (سويسرا): قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال كلمة ألقتها في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس الثلاثاء إن أوروبا ستستمر في دعم أوكرانيا "طالما كان ذلك ضروريا" في مواجهة روسيا.

وأوضحت "دعمنا الثابت لأوكرانيا لن يتراجع. سواء كان ذلك للمساعدة في استعادة الطاقة والتدفئة وإمدادات المياه أو في التحضير لجهود إعادة الإعمار على المدى البعيد".