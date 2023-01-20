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إيلاف من لندن: تم تغريم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك لعدم ارتدائه حزام الأمان في سيارة متحركة أثناء تصوير مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت شرطة لانكشاير إنها أصدرت عرضا مشروطا لعقوبة ثابتة لرجل يبلغ من العمر 42 عاما في لندن. وكان سوناك قد اعتذر من قبل عن الحادث ، قائلا إنه كان "خطأ في التقدير".

واعتذر رئيس الوزراء عن الحادثة، قائلا إن خلع حزام الأمان لتصوير مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي كان "خطأ في التقدير".

رئيس الوزراء البريطاني في السيارة من دون حزام أمان

العقوبة

عقوبة عدم ارتداء حزام الأمان في القانون البريطاني هي غرامة قدرها 500 جنيه إسترليني كحد أقصى. وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء للصحفيين إن سوناك "يقر تماما بأن هذا كان خطأ ويقدم اعتذاره".

وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء "يعتقد أنه يجب على الجميع بلا استثناء ارتداء حزام الأمان".

جولة

وكان رئيس الوزراء أثناء تصوير الفيديو في لانكشاير في رحلة عبر شمال إنكلترا. نُشر الفيديو - الذي يروج للحملة الأخيرة من "تسوية" الإنفاق الحكومي - على حساب سوناك على إنستغرام في وقت سابق.

في المقطع الذي يستمر دقيقة تقريبًا، يمكن رؤية رئيس الوزراء يخاطب الكاميرا داخل سيارته المتحركة وتظهر دراجات الشرطة النارية فترة وجيزة في الخلفية.

بحسب القانون البريطاني، يُغرم الركاب الذين يُقبض عليهم من دون حزام أمان غرامة قدرها 100 جنيه إسترليني ما لم يكونوا مشمولين بقانون إعفاء سار. ويمكن أن تزيد الغرامة إلى 500 جنيه إسترليني إذا تم رفع القضية إلى المحكمة.

