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إيلاف من لندن: أعلنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة توقيع اتفاقية لمساعدة الأطفال في جميع أنحاء العالم على ضمان 12 عامًا من التعليم الجيد للأطفال الأكثر تهميشاً في التعليم الأساسي.

وتستهدف مذكرة التفاهم البريطانية الأميركية بشكل خاص الفتيات اللائي يتأثرن بشكل غير متناسب بالتهميش والصراع والأزمات، بما في ذلك الظواهر الجوية القاسية مثل الفيضانات والجفاف.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يختتم فيه وزير التنمية البريطاني أندرو ميتشل زيارة استمرت يومين إلى واشنطن العاصمة، بما في ذلك اجتماعات مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، سامانثا باور، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس ، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ، والمدير العام لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب.

تحالف تعليمي

ووقع وزير التنمية، أندرو ميتشل، اتفاقية مع الولايات المتحدة يوم أمس الجمعة 3 فبراير، لمساعدة الأطفال في جميع أنحاء العالم على تأمين اثني عشر عامًا من التعليم الجيد.

وستنشئ الاتفاقية تحالفًا من المانحين والدول الشريكة لدعم التعليم الأساسي مثل محو الأمية الأساسية والحساب ، ومساعدة أنظمة التعليم على التعامل مع حالات الطوارئ ، وتوفير مساحات تعليمية بديلة حيث يمكن للأطفال مواصلة تعليمهم ، في مأمن من العنف.

كما ستدعم التعليم الشامل للفتيات حول الصحة الإنجابية والجنس والعلاقات ، وتساعد في معالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل المدارس وخارجها.

كلام الوزير ميتشل

وقال وزير التنمية أندرو ميتشل: اثنا عشر عاما من التعليم الجيد، وخاصة للفتيات ، هي واحدة من أفضل الطرق لمعالجة المشاكل التي تواجه العالم اليوم ، مثل الفقر وتغير المناخ وعدم المساواة. لكن تأثير كورونا Covid-19 على أنظمة التعليم كان كارثيًا. يتعرض هذا الجيل من الطلاب لخطر خسارة الكثير من أرباح حياتهم نتيجة لإغلاق المدارس.

وتابع ميتشل: يسعدني توقيع هذه الاتفاقية الجديدة التي تسمح للمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالعمل معًا بشكل أوثق لدعم تعليم الأطفال في جميع أنحاء العالم. يجب أن يعمل المجتمع العالمي معًا ، كما لم يحدث من قبل ، لدعم استعادة أنظمة التعليم.

وبموجب الاتفاقية، سيعتمد كلا البلدين على التعاون الوثيق بالفعل بينهما في هذا المجال ، من خلال تبادل المزيد من الخبرات حول التوظيف والتقنيات والموارد لمساعدة الأطفال على أرض الواقع.

تأثر الفتيات أقوى

يذكر أن الفتيات أكثر احتمالا بمرتين ونصف من تسرب الأولاد من المدرسة عندما يتأثرون بالصراع أو الأزمات ، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية ، فسيكون تغير المناخ عاملا في منع أكثر من 12 مليون فتاة من إكمال تعليمهن بحلول عام 2025.

وتظهر التقديرات الحالية أن 70٪ من الأطفال في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل غير قادرين على قراءة وفهم نص بسيط بحلول سن العاشرة.

كما تشير التقديرات إلى أن ثلاثة أرباع الأطفال في سن التعليم الابتدائي الذين قد لا تطأ أقدامهم المدرسة أبدًا هم من الفتيات.