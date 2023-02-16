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إيلاف من بيروت: في فبراير 2022، عندما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوه أوكرانيا بخطاب متلفز تقشعر له الأبدان، كان الكرملين واثقًا جدًا من النجاح لدرجة أن الموجة الأولى من القوات الروسية تلقت أوامر بحزم أزياء خاصة لاستعراض النصر في كييف. لم يمض وقت طويل حتى انهارت خطط بوتين.

بعد مرور عام تقريبًا على الحرب، قُتل عشرات الآلاف من الجنود الروس، وفر مئات الآلاف من الرجال من البلاد لتجنب التجنيد الإجباري، وتتعرض بعض المناطق الروسية المتاخمة لأوكرانيا لقصف شبه يومي. خلال الأسبوعين الماضيين، عانت القوات الروسية من أعلى معدل خسائر منذ بدء الحرب، وفقًا لوزارة الدفاع البريطانية. وبدلاً من خطب الانتصار في العاصمة الأوكرانية، تحطمت صورة بوتين باعتباره خبيرًا استراتيجيًا رئيسيًا، ما جعله أضعف مما كان عليه في أي وقت خلال فترة حكمه التي استمرت 23 عامًا.

تمرد هادئ

قال جينادي جودكوف، الكولونيل السابق في "كي جي بي" والنائب الروسي السابق الذي يعيش في المنفى، إن فشل بوتين في تحقيق نصر سريع كلفه الاحترام والولاء المطلق لكبار المسؤولين، مضيفًا: "لا يمكن بوتين أن يحكم الكرملين كما كان من قبل. ارتكب الكثير من الأخطاء الغبية والجميع، من هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة إلى قيادة جهاز الأمن، وإلى مساعديه المقربين، يفهمون هذا الأمر. المسؤولون أصبحوا أكثر جرأة وصراخًا وتصاعد الاقتتال الداخلي"، مستشهدًا بمحادثات مع أقارب من داخل الكرملين ومساعدين لشخصيات سياسية في موسكو لم يتم تسميتهم. وخلص إلى القول: "هذا تمرد هادئ ضده".

قالت تاتيانا ستانوفايا، المحللة السياسية الروسية التي تركز أبحاثها على الكرملين، إنه على الرغم من وجود فرصة ضئيلة لأن يكون المسؤولون شجعانًا بما يكفي لانتقاد بوتين بشكل مباشر، فإن الكثيرين أصيبوا بخيبة أمل من تعامله الكارثي مع الحرب. قالت: "اعتاد الكثير منهم احترامه. لكن ليس بعد الآن".

مهمتي تاريخية

وقال فيودور لوكيانوف، رئيس المجلس الروسي للسياسة الخارجية والدفاعية، الذي يقدم المشورة للكرملين في بعض الأحيان، إن بوتين يبقى واثقًا في اعتقاده أنه يحقق "مهمته التاريخية" لوضع كييف تحت سيطرة موسكو. لا يُعتقد أن المجلس قد استشير بشأن قرار غزو أوكرانيا، مع اتخاذ القرارات الرئيسية حصريًا من قبل بوتين ومجموعة صغيرة من المتشددين. وعلى الرغم من النكسات التي عانى منها جيشه، بدا بوتين مرتاحًا عندما أجاب على أسئلة في منتدى في أواخر أكتوبر، وفقًا للوكيانوف، الذي أدار المناقشات. قال: "لقد كان واثقًا ومرتاحًا كما لم يكن من قبل. يبدو أنه متأكد بنسبة 200 في المئة من أن ما يفعله وما تفعله روسيا ضروري لا مفر منه. أننا على الجانب الصحيح من التاريخ".

وكشف لوكيانوف أيضًا أن العديد من السياسيين الروس كانوا في حيرة من أمرهم بسبب عدم انتقام الكرملين "بشكل صحيح" من إمداد أوكرانيا بالأسلحة الغربية. حذر بوتين في بداية الحرب من أن الدول الغربية التي حاولت مساعدة أوكرانيا "ستواجه عواقب أكبر من أي عواقب واجهتها في التاريخ". كما هدد باستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن الأراضي المحتلة في أوكرانيا التي تدعي روسيا أنها أراضيها.

كان خطاب الكرملين النووي عاملاً رئيسياً في القرار الأخير الذي اتخذته لجنة من العلماء الدوليين بتحريك عقارب ساعة يوم القيامة التي توضح التهديدات لوجود البشرية إلى 90 ثانية حتى منتصف الليل، وهي أقرب نقطة إلى ساعة الصفر منذ ذلك الحين. قال لوكيانوف: "كان بإمكان روسيا الرد ليس فقط بالأسلحة النووية، ولكن بهجمات إلكترونية ضخمة أو باستهداف طرق الإمداد". المشكلة هي أنه كلما طال عدم استجابة روسيا، زاد احتمال أن تكون هذه الاستجابة قوية للغاية لإظهار الالتزام.

شخصية منعزلة

بمجرد أن صورت الدعاية الروسية بوتين على أنه رجل حديث الشعب، أصبح بوتين شخصية منعزلة. عشية عيد الميلاد الأرثوذكسية، حضر القداس بمفرده في كاتدرائية الكرملين. في ديسمبر، ألغى فجأة مؤتمره الصحفي السنوي وجلسة أسئلة وأجوبة متلفزة سنوية مع الشعب الروسي، إضافة إلى خطابه عن حال الأمة أمام البرلمان. يزعم المنتقدون أن بوتين متردد في الإجابة عن الأسئلة الصعبة بشأن الحرب لأنه يعلم أنه لا يستطيع تقديم إجابات ذات مغزى. كتب ليونيد فولكوف، كبير مساعدي أليكسي نافالني، زعيم المعارضة الروسية المسجون: "بعد مرور عام، ليس لدى بوتين ما يرد على السؤال الرئيسي: كيف يرى مخرجًا من الوضع الذي سببه؟".

قضى بوتين جزءًا كبيرًا من الجائحة مختبئًا في مسكنه بالقرب من موسكو وفي سوتشي. واضطر الزوار إلى المرور عبر أنفاق التعقيم قبل الدخول إليه، وصدرت أوامر للمسؤولين بالحجر الصحي مدة تصل إلى 14 يومًا قبل السماح لهم بمقابلة الرئيس. يُعتقد أن أمر العزل الذاتي باقٍ: لم يُشاهد أندريه بوشاروف، حاكم منطقة فولغوغراد، علنًا منذ ما يقرب من أسبوعين قبل أن يلتقي ببوتين هذا الشهر.

تتزامن الإجراءات مع استمرار التكهنات حول صحة بوتين. أخبرت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية شبكة آي بي سي نيوز مؤخرًا، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أنه مريض بالسرطان. ويصر الكرملين على أن بوتين يتمتع بصحة جيدة، لكن شوهد يعرج في الأماكن العامة ويمسك بجوانب الطاولات بيده اليمنى أثناء المحادثات. قبل الحرب، ورد أنه زار عشرات المرات أخصائي السرطان. كان يعتقد أيضًا أنه يأخذ حمامات من الدم من قرون الغزلان، وهو علاج تقليدي في منطقة ألتاي بجنوب سيبيريا لعدد من الأمراض. هناك مخاوف بشأن الحالة الذهنية لبوتين. قال غليب بافلوفسكي، مستشار الكرملين السابق، لصحيفة "التايمز" في بداية الحرب: "إنه يتفاعل مع الصور الموجودة في رأسه".

حياة سرية

تظل حياة بوتين الخاصة سرية. رسميًا، كان عازبًا منذ عام 2014 عندما طلق ليودميلا، مضيفة طيران إيروفلوت السابقة. بشكل غير رسمي، يُعتقد أن بوتين على علاقة طويلة الأمد مع ألينا كابيفا، لاعبة الجمباز الأولمبية السابقة التي تم تعيينها رئيسًا لشركة إعلامية موالية للكرملين في عام 2014. كابيفا، 39 عامًا، عوقبت من قبل بريطانيا والاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة. ووصفت الأسبوع الماضي التلفزيون الروسي الحكومي بأنه "سلاح حرب" يمكن مقارنته في قوته ببندقية كلاشينكوف الهجومية. "لنعمل!" قالت في حدث إعلامي، وليكن الرمز Z المؤيد للحرب مثبتًا على بدلة العمل السوداء.

وكانت ابنتا بوتين من زواجه من ليودميلا، ماريا فورونتسوفا (37 عاما) وكاترينا تيخونوفا (36 عاما)، قد عوقبتا غربيًا في العام الماضي. يُعتقد أيضًا أن بوتين لديه ثلاثة أطفال من كابيفا، لكن لم يتم تأكيد هوياتهم مطلقًا. ويعتقد أيضًا أن للزعيم الروسي ابنة مراهقة تدعى إليزافيتا من علاقة غرامية أقامها خلال فترة ولايته الأولى مع سفيتلانا كريفونوجيخ، عاملة نظافة سابقة من سان بطرسبرج. عاقبت بريطانيا كريفونوجيخ، التي أصبحت ثرية بشكل كبير بعد علاقتها ببوتين، هذا الشهر.

قال ستانوفايا، المحلل السياسي، إن الأمل ضئيل في أن يوقف بوتين خسائره وينسحب من أوكرانيا، فهو محاصر ومستاء، ومقتنع بأنه ليس لديه خيار سوى محاولة سحق ما يعتبره تهديدًا غير مقبول لروسيا من حكومة موالية للناتو في كييف. من وجهة نظر بوتين، يتحمل الغرب المسؤولية الكاملة عن إثارة الحرب وإنهاء الصراع ممكن من الناحية الواقعية فقط، إذا تخلت الدول الغربية عن دعمها لأوكرانيا.

يرى بوتين والنخبة الروسية أن هذه الحرب وجودية، ويعتقد بوتين أنه أعطى أوكرانيا الكثير من الوقت لتسليح نفسها، وإن لم يفعل شيئًا فستختفي روسيا من الوجود في سنوات قليلة. ندمه الوحيد هو أنه لم يبدأ الحرب من قبل.