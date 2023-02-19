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واشنطن: نبه وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الاحد إثر لقائه نظيره الصيني وانغ يي الى أن بكين تنظر في إرسال "اسلحة" الى روسيا دعماً لهجومها في أوكرانيا.

وصرح بلينكن لشبكة سي بي اس "تحدثنا عن الحرب التي تشنها روسيا وعن قلق نشعر به لكون الصين تنظر في تقديم دعم فتاك الى روسيا". وسئل عن معنى ذلك في شكل ملموس فأجاب "أسلحة في شكل رئيسي".

التقى الوزيران مساء السبت في ميونيخ على هامش مؤتمر الأمن. وقالت الدبلوماسية الاميركية إن الاجتماع كان "صريحاً ومباشراً".

وحذر بلينكن الصين من "تداعيات وعواقب" في حال تبين أنها تقدم "دعماً مادياً" الى روسيا في حربها في أوكرانيا، أو أنها تساعدها في الإفلات من العقوبات الغربية، وفق ما صرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس.

بدورها، شككت نائبة الرئيس الاميركي كامالا هاريس من ميونيخ السبت في الحياد الذي تبديه الصين. وقالت إن الولايات المتحدة "قلقة من قيام الصين بتعميق علاقاتها مع موسكو منذ بدء الحرب".

ورأت هاريس أن "أي خطوة من الصين تهدف الى تقديم دعم فتاك الى روسيا من شأنها فقط مكافأة العدوان ومواصلة عمليات القتل ومزيد من التقويض لنظام قام على أساس قواعد".