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لوس انجليس: حقق فيلم "آنت-مان أند ذي واسب: كوانتومانيا" (Ant-Man and the Wasp: Quantumania) من إنتاج "ديزني" بداية قوية على شباك التذاكر في الولايات المتحدة وكندا، إذ بلغت إيراداته في عطلة الأسبوع الأولى بعد بدء عروضه 118 مليون دولار،وفق التقديرات الأولية التي نشرتها شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة،

وفاقت مداخيل هذا الجزء الثالث من سلسلة البطل الخارق "آنت-مان" التوقعات، ومن المفترض أن يكون هذا الإنتاج من استديوهات "مارفل" واحداً من الأعلى دخلاً على الإطلاق في الولايات المتحدة في عطلة أسبوع طويلة امتدت أربعة أيام بمناسبة "يوم الرؤساء" الأميركيين.

واعتبر المحلل في شركة "فرنشايز إنترتاينمنت ريسرتش" ديفيد أ. غروس أنها "انطلاقة ممتازة وفق معايير الإثارة الخاصة" بعالم "مارفل"، رغم الانتقادات والإقبال "المنخفض بشكل غير طبيعي".

وتمكن الفيلم الذي يؤدي دور الرجل النملة فيه الممثل بول راد وإلى جانبه الممثلة إيفانجيلين ليلي من سحق منافسيه.

وبقي "أفاتار: ذي واي أوف ووتر" في المركز الثاني محققاً 7,5 ملايين دولار، علماً أن مجمل إيرادات هذا الفيلم من "توينتيث سنتشوري" في كل أنحاء العالم بلغ حتى الآن حوالى 2,24 مليار دولار.

وتقدّم فيلم "بوس إن بوتس: ذي لاست ويش" للأطفال من سلسلة "شريك" إلى المرتبة الثالثة، إذ بلغت مداخيله 7,4 ملايين دولار، بعد تسعة أسابيع على بدء عروضه.

وحلّ رابعاً في الترتيب الجزء الجديد من فيلم الرقص "ماجيك مايك" للمخرج ستيفن سودربرغ. ووصلت إلى 5,8 ملايين دولار إيرادات "ماجيك مايكس لاست دانس" الذي يؤدي فيه الممثل تشانينغ تايتُم دور راقص تعرّ متقاعد.

وجاء فيلم الإثارة "نوك آت ذي كابين" من "يونيفرسال" في المركز الخامس مع 4,6 ملايين دولار.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية هذا الأسبوع:

6. "80 فور برايدي" (4,3 ملايين دولار)

7. "تيتانيك" (2,7 مليون دولار)

8. ""مارلو" (2,2 مليون دولار)

9- "ميسينغ" (مليونا دولار).

10= "ايه مان كالد أوتو" (1,9 مليون دولار).