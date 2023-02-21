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بكين: أعلن وزير الخارجية الصيني تشين غانغ الثلاثاء أنّ بلاده "قلقة للغاية" من النزاع الدائر في أوكرانيا والذي "يتفاقم بل يخرج عن السيطرة"، مشيراً إلى أنّ بكين ستعمل على "تعزيز حوار السلام".

وقال الوزير الصيني خلال مؤتمر في بكين "سنواصل تعزيز حوار السلام (...) وسنعمل مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز الحوار والتشاور، ومعالجة مخاوف كلّ الأطراف، والسعي لتحقيق الأمن المشترك".

ويأتي تصريح الوزير الصيني غداة نفي بلاده الاتّهامات التي وجّهها إليها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ومفادها أنّ بكين تفكّر بتزويد روسيا أسلحة لمساعدتها في غزوها لجارتها أوكرانيا.

تحذيرات

وإثر تصريح بلينكن، حذّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أنّ إقدام الصين على مثل هكذا خطوة "سيشكّل بالنسبة لنا خطاً أحمر" في العلاقة بين بروكسل وبكين.

والثلاثاء قال وزير الخارجية الصيني "ندعو الدول المعنية إلى التوقّف في أسرع وقت ممكن عن صبّ الزيت على النار، وإلى التوقّف عن إلقاء اللوم على الصين، وإلى التوقّف عن إثارة الضجيج بصياحها +اليوم أوكرانيا، وغداً تايوان"، الجزيرة التي لا تنفكّ بكين تتعهّد استعادة السيطرة عليها، وبالقوة إذا لزم الأمر.

وقبيل أيام من دخول الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الثاني في 24 شباط/فبراير، قالت الصين السبت إنّها ستعرض هذا الأسبوع مقترحاً للتوصّل إلى "حلّ سياسي" للأزمة الأوكرانية.