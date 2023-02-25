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باريس: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت أنه سيزور الصين "مطلع نيسان/أبريل"، داعيًا بكين إلى "مساعدتنا في الضغط على روسيا" بهدف "وقف العدوان" و"بناء السلام".

وأوضح ماكرون غداة نشر الصين وثيقة تدعو إلى محادثات سلام و"حل سياسي" أن هذا السلام "ممكن فقط عبر وقف العدوان الروسي وانسحاب القوات واحترام سيادة الأراضي والشعب الأوكراني".

وأضاف أن "التزام الصين المشاركة في جهود السلام أمر جيد جدا"، داعيًا بكين إلى "عدم تسليم أي أسلحة إلى روسيا" و"مساعدتنا في الضغط على روسيا حتى لا تستخدم مواد كيميائية أو نووية إطلاقا ووقف هذا العدوان قبل أي تفاوض".