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موسكو: وصف الكرملين الاثنين العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا بعد عام من بدء هجومه في أوكرانيا والتي استهدفت 121 فردًا وكيانًا، بأنها "عبثية".

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين "كل هذا عبثي. يمكننا أن نرى أنهم يخضعون أي شخص لعقوبات ... لمجرد إعداد قوائم جديدة"، مع تأكيده أن هذه الإجراءات "لن تؤثر" على المستهدفين بها.

وقال إن من "البديهي" أن الاتحاد الأوروبي سيواصل سياسة العقوبات وأن "كيانات وأشخاصًا جددًا سيجدون أنفسهم بشكل سخيف" على قوائمه.

وافق الاتحاد الأوروبي مساء الجمعة على مجموعته العاشرة من العقوبات التي تهدف إلى إلحاق الضرر بالاقتصاد الروسي، مع مرور عام على الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتشمل العقوبات تجميد أصول ثلاثة بنوك روسية والكثير من الكيانات، بما في ذلك شركات إيرانية متهمة بتزويد موسكو طائرات مسيرة. وتضم القائمة 121 فردًا وكيانًا.