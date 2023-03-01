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باب الهوى (سوريا): تفقّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الأربعاء عدداً من المستشفيات في شمال غرب سوريا، في أول زيارة لمسؤول أممي رفيع إلى مناطق سيطرة الفصائل الجهادية والمقاتلة، منذ الزلزال المدمّر.

وصل غيبرييسوس الى محافظة إدلب آتياً من تركيا. وزار وفق مراسل وكالة فرانس برس ثلاثة مستشفيات ومركز إيواء للمتضررين من الزلزال الذي أوقع قرابة ستة آلاف قتيل في أنحاء سوريا.