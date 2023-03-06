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كراكاس: بعد تجمعهم في نقاط مختلفة في وسط العاصمة الفنزويلية الأحد، توجه أنصار الرئيس السابق هوغو تشافيز إلى "ثكنة الجبل 4 إف"، وهي مكان تم تحويله إلى نوع من المزار وكان بمثابة قاعدة لتشافيز أثناء محاولته الانقلابية عام 1992 التي فشلت لكنها جعلته مشهوراً.

وقالت لويزا أدريان (56 عاماً) وهي تقف في طابور في كراكاس لدخول الثكنة حيث توجد رفات الرئيس السابق تشافيز (1999-2013) الذي توفي بمرض السرطان قبل عشر سنوات، "تشافيز كان تشافيز، هو لا يزال حيًّا فينا".

وأضافت "لقد كان الأفضل، قائداً وزعيماً رائعاً مع شعبه. علمنا الكثير، لقد ترك لنا أشياء كثيرة بحيث يمكن أن تمر عشر أو عشرون عاماً ويبقى الشعور بها ممكنا". وتابعت "علينا أن ننقل الإرث إلى الأجيال الجديدة. لهذا السبب أنا هنا مع حفيدي البالغ عامين ونصف".

وتنظم كراكاس منذ الجمعة فعاليات تكريماً لتشافيز بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاته. وأكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأحد أنه "بعد عشر سنوات، ليس هناك أي غياب: هناك حضور دائم لمثله الأعلى وللالتزام بالتقدم في بناء وطن مستقل وذي سيادة واشتراكي".

وقد حضر رئيس نيكاراغوا دانيال أورتيغا ورئيس بوليفيا لويس آرسي ورئيس وزراء سانت فنسنت وغرينادين رالف غونسالفيس، إلى فنزويلا للمشاركة في هذه الفعاليات.

كما حضر الرؤساء السابقون الكوبي راوول كاسترو والبوليفي إيفو موراليس والإكوادوري رافاييل كوريا والهندوراسي مانويل زيلايا.