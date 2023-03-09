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تحدت آلاف النساء في تركيا الحظر الذي فرضته السلطات على أي تجمع أو تظاهرة في يوم المرأة العالمي، بالخروج في مسيرة "الليلة النسوية" في مدينة اسطنبول.

ومنعت الشرطة المتظاهرين -نساء ورجالا- من الوصول إلى ميدان تقسيم. وعلى الرغم من أن الشرطة سمحت باستمرار المسيرة لفترة وجيزة، إلا أنها استخدمت لاحقا الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرة، واحتجزت عددا من المحتجين.

وأصدر حزب الشعب الجمهوري المعارض بياناً بمناسبة يوم المرأة العالمي قال فيه: "إن أكثر من 600 امرأة قُتلن في تركيا على أيدي رجال منذ عام 2021، بعدما انسحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من اتفاقية اسطنبول التي تهدف لمكافحة العنف الأسري".

وكانت السلطات قد بررت حظر مسيرة الليلة النسوية قائلة: "إن المسيرة قد تثير السخط في جزء من المجتمع بسبب الحساسيات الاجتماعية، وقد تزعج السلام الاجتماعي".

EPA

Reuters

Reuters

EPA

Reuters

EPA

EPA

EPA