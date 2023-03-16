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إيلاف من بيروت: في السنوات الأخيرة، كان هناك اتجاه للتقارب بين حزب الله وحماس في لبنان. وتشددت العلاقات التي تشجعها إيران بين التنظيمين بعد تعيين صلاح العاروري، الأسير الأمني المفرج عنه، نائبا لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومسؤولا عن أنشطة التنظيم في يهودا والسامرة (الضفة والقطاع).

العاروري هو قائد قيادة الضفة الغربية، يقوم ببناء البنية التحتية ويبحث عن طرق لتحويل يهودا والسامرة إلى الساحة الرئيسية من نشاط حماس ضد إسرائيل. قررت حماس استراتيجيا الحفاظ على الهدوء في غزة من أجل تعزيز عسكريا وتخفيف محنة السكان. إنه يحاول تحويل مركز ثقل أعمال المقاومة العنيفة ضد إسرائيل والإسرائيليين إلى يهودا والسامرة.

ضفة وغزة

احد اسباب التركيز على الضفة هو الاستعداد لليوم الذي يتوقف فيه ابو مازن عن قيادة السلطة الفلسطينية، حينها ستتاح لحماس الفرصة للسيطرة على الضفة ايضا. تهدف حماس إلى تحقيق هدف آخر: ربط غزة بالضفة الغربية بطريقة تسمح لها بالادعاء بأنها تسيطر على كامل الأراضي الفلسطينية، وبالتالي فهي العامل العسكري والسياسي المهيمن على الساحة الفلسطينية. وحاولت حماس القيام بذلك من خلال إطلاق صواريخ رداً على "محاولات إسرائيل السيطرة على مساجد الحرم القدسي"، بحسب قوله. ونتيجة لذلك، تم تطوير عملية Wall Guardian.

الآن يبدو أن حماس بقيادة صلاح العاروري تحاول ربط الفلسطينيين في الضفة الغربية بحوالي 400 ألف فلسطيني يعيشون في مخيمات اللاجئين وغيرها من التجمعات السكانية في لبنان. بعبارة أخرى، خلق علاقة تسمح لحماس بالتنسيق بين الساحات الفلسطينية الثلاث في غزة والضفة الغربية ولبنان في القتال ضد إسرائيل. لكن العاروري يعلم أن من يسيطر على لبنان هو حزب الله وبدون موافقة قيادة التنظيم ولن يحرك الأمين العام حسن نصرالله شيئاً. لذلك عقد العاروري بتشجيع من الإيرانيين لقاءات عديدة مع القيادة في حزب الله بينما يتنقل باستمرار بين تركيا ولبنان. ويكاد يكون العاروري في الآونة الأخيرة ممثلا حصريا في لبنان لأن العلاقات بين تركيا وإسرائيل قد تحسنت.

كيف يرتبط كل هذا بالقنبلة الجانبية التي انفجرت الاثنين في منطقة مجيدو؟ الجواب هو أن ملابسات القضية ونوع الحمولة والعملية تشير إلى مزيج من العناصر بعضها نموذجي لحزب الله. على سبيل المثال، نوع العبوة المتفجرة وطريقة استخدامها، واحتمال أن يكون المشغل على الأرجح مسلمًا غير شيعي من لبنان، والأرجح أنه لم يكن قادرًا على اختراق الأراضي الإسرائيلية دون إذن حزب الله، الذي ينتمي أفراده على خط الحدود. حاول الخطر العودة إلى لبنان وتم تحييده بالقرب من الحدود. هذه الحقيقة هي سبب آخر للشك في أن الإرهابي كان منسقًا بطريقة ما مع حزب الله وافترض أنه سيتمكن من العودة إلى المكان الذي غادر منه.

حزب الله شريك

يشير هذا المزيج من أساليب العمل والحقائق الظرفية على الأقل إلى أن حزب الله كان شريكًا في معرفة الهجوم وربما حتى بادر به. يحتاج الجيش الإسرائيلي إلى معرفة ذلك لأنه إذا كانت هذه الحقيقة صحيحة، فهي تشير إلى تغيير في إستراتيجية حزب الله، التي تجنبت حتى الآن تنفيذ هجمات في عمق إسرائيل.منذ حرب لبنان الثانية، كان حزب الله حذرًا من إشعال صراع مع إسرائيل. وبّخ المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي نصر الله بعد الحرب على إنفاقه ترسانة الصواريخ والصواريخ لحدث تكتيكي لخطف الجثث لأغراض المساومة في وقت كانت فيه هذه الترسانة مخصصة لاستخدام إيران في اليوم الذي تهاجم فيه إسرائيل منشآتها النووية.

أوضح الإيرانيون لنصر الله أن حزب الله هو الذراع الطويلة لإيران في حالة اندلاع حرب شاملة مع إسرائيل ويجب ألا يشتبك مع إسرائيل بأقل قدر ممكن، ما لم يكن ذلك ضروريًا لحماية المواطنين اللبنانيين والمصالح اللبنانية. يحتمل أن يكون نصر الله، في ظل الأزمة الاجتماعية السياسية في إسرائيل، قد قرر تفعيل الصلات والتنسيق بينه وبين حماس للعمل عسكريًا ضد إسرائيل دون التعرف على بصماته.

هذا هو السبب في أن تفاصيل التحقيق والمعلومات التي تمتلكها إسرائيل بالفعل حول حادثة الشحن يوم الاثنين ذات أهمية كبيرة. من المفهوم أيضًا أن الجيش الإسرائيلي والشاباك، وفي الواقع مجتمع المخابرات بأكمله، لهما مصلحة كبيرة في تفكيك هذه الحادثة إلى عناصرها وفهم من تصرف وكيف تصرفوا وتحت أوامر من. والأهم كيف تمكن إرهابي مسلح محمّل بالمتفجرات من التسلل من لبنان إلى إسرائيل فوق الأرض أو تحتها، وإذا كان لديه مساعدون داخل إسرائيل. إذا تم العثور على هؤلاء المساعدين، فقد يشير ذلك إلى أن حزب الله وحماس قد يكون لديهما بالفعل بنية تحتية مشتركة في يهودا والسامرة. كل ما سبق هو أسئلة تحتاج إلى فحص، وقبل كل شيء، كما ذكرنا، ما إذا كان حزب الله وحماس قد قررا بالفعل التعاون في تنفيذ عمليات في إسرائيل نفسها، وكذلك في يهودا والسامرة.

لم هذا التعتيم؟

وهناك نقطة أخرى يجب إثارتها فيما يتعلق بقصة الهجوم على منطقة مجيدو. وطالبت القوات الأمنية بحجب جميع تفاصيل الحادث لعدة أيام حتى لا "يلوث" نتائج التحقيق في الحادث. النتائج، كما ذكرنا، مهمة جدًا لفهم معاني الحدث وعواقبه على قدرة إسرائيل على إغلاق الحدود اللبنانية ضد التسلل وفهم أنماط العمل الجديدة لحزب الله وحماس من الأراضي اللبنانية.

تم رفع التعتيم عندما استنتج المسؤولون في الجيش الإسرائيلي والمخابرات أنهم يعرفون ما يكفي لمشاركته مع الجمهور، ولكن خلال وقت انقطاع التيار الكهربائي، كان هناك شيء ما يمكن وصفه فقط بأنه وابل من "الأخبار الكاذبة" ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي دون أي أساس واقعي ولم تخلق سوى الذعر بين سكان الشمال.

لا أحد يعرف دوافع ناشري الأخبار الكاذبة هؤلاء. لكن يجب على الشخص الذي يستهلك وسائل الإعلام والتجول على وسائل التواصل الاجتماعي لساعات كل يوم، أن يفهم ويحدد مصادر موثوقة وألا يتبنى على الفور الأكاذيب وينشرها بسعادة.

فقط بعد إجراء التحقيقات ويتضح من المسؤول بالضبط عن الهجوم والإرهابي الذي دخل لبنان، يجب تحديد الرد وتكييفه مع مصالح إسرائيل، وقبل كل شيء تعزيز الردع.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبها رون بن يشاي ونشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية