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إيلاف من لندن: فيما بدأت في بغداد الاثنين اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي السعودي فقد أكد السوداني انفتاح بلاده نحو تطوير الشراكة مع السعودية في مختلف القطاعات.

وبدأت في بغداد اليوم اجتماعات المجلس التنسيقي العراقي السعودي برئاسة وزير التجارة العراقي أثير الغريري ووزير التجارة السعودي رئيس المجلس التنسيقي السعودي ماجد عبد الله القصبي ورئيس المجلس التنسيقي العراقي وزير التخطيط محمد تميم .

ويبحث الاجتماع الملفات المشتركة في محتلف المجالات وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين بمشاركة رئيس هيئة الاستثمار وممثلين عن وزارة الصناعة العراقية.

وكان البلدان قد أسسا عام 2017 المجلس التنسيقي السعودي العراقي بهدف تعزيز العلاقات والتواصل بينهما على المستوى الإستراتيجي والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في مختلف المجالات ومنها الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، فضلًا عن التنسيق في القضايا الدولية والإقليمية المهمة وحماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.



انفتاح عراقي لشراكة مع السعودية

وخلال اجتماع عقده وزير التجارة السعودي ماجد القصبي الذي وصل الى بغداد اليوم مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني فقد تم بحث "مجمل آفاق التعاون بين البلدين، وسبل تطوير العلاقات الثنائية، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".. حيث أكد المسؤول العراقي "الانفتاح نحو تطوير الشراكة مع المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات، وخصوصاً ما يتعلق منها بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية، فضلاً عن التعاون في مجال الطاقة والتنسيق في مواجهة آثار التغيرات المناخية، والجهود المبذولة للحدّ من انعكاساتها على المنطقة" كما نقل عنه بيان صحافي لمكتبه الاعلامي تابعته "ايلاف".



السوداني والقصبي خلال اجتماعهما في بغداد الاثنين 20 مارس 2023 (مكتبه)

بدوره أكد الوزير القصبي "مواصلة العمل ضمن المجلس التنسيقي العراقي السعودي لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والأمنية وغيرها من المجالات.



تطوير العلاقات التجارية

كما بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان مع وزير التجارة السعودي ماجد القصبي دور القضاء في حماية البيئة.

واكد الطرفان ضرورة تعزيز دور القضاء في حماية البيئة الأمنة للاستثمار من خلال المحاكم التجارية".

وفي اجتماع ثان بحث وزير التخطيط العراقي محمد التميمي مع القصبي تطوير علاقات بلديهما وتعزيز وتطوير التعاون المشترك .

وكانت الرياض قد احتضنت مطلع عام 2022 فعاليات ملتقى الأعمال السعودي العراقي المشترك بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين وأصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين حيث شددوا على فتح صفحة جديدة في تاريخ التعاون الشامل بين البلدين متعهدين بتذليل جميع المشكلات التي تقف أمام انسياب التجارة والاستثمارات بين البلدين.

حجم التبادل التجاري بين البلدين

يشار الى ان العراق يحتل المرتبة الحادية عشر في حجم التيادل التجاري مع السعودية والذي ارتفع عام 2020 بنسبة 15 في المائة في حين بلغ في عام 2019 اكثر من 11 مليون دولار توزعت بين 800 مليون دولار صادرات سعودية و3.7 مليون دولار صادرات عراقية.