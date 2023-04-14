قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: في الذكرى الخامسة والثلاثين لحملة الأنفال، أكدت المملكة المتحدة التزامها في دعمها للسلام والاستقرار والازدهار لشعب إقليم كردستان العراق.

وقال وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية اللورد طارق أحمد في بيان اطلعت عليه (إيلاف)، اليوم الجمعة: نحتفل اليوم بالذكرى الخامسة والثلاثين لحملة الأنفال ونكرم ذكرى من قتلوا أو تضرروا خلال هذه الأحداث المأساوية.

أسلحة كيميائية

واضاف اللورد أحمد: بين عامي 1986 و 1989 ، شن نظام صدام حسين حملة وحشية ومنسقة ضد الأكراد والأقليات الأخرى في إقليم كردستان العراق. وشمل ذلك الأمر المقيت لصدام حسين باستخدام الأسلحة الكيمائية ضد المدنيين ، والأكثر شهرة في حلبجة.

وأسفرت حملة الأنفال عن تدمير 4000 قرية كردية وتعرض ما بين 50000 إلى 100000 من الرجال والنساء والأطفال للقتل أو التشويه والتهجير القسري من منازلهم. يجب ألا ننسى أبدا الطبيعة اللاإنسانية لجرائم صدام حسين البشعة.

وقال الوزير البريطاني: أفكاري ومشاعري مع عائلات أولئك الذين قُتلوا والناجين الذين ما زالوا يعيشون مع عواقب لا يمكن تصورها ومغيرة للحياة.