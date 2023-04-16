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إيلاف من لندن: ناقش رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم في جدة الاحد مع ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان التطورات السياسية في العراق والمنطقة واستئناف العلاقات السعودية الإيرانية والأوضاع في اليمن والسودان وسوريا.

وخلال اجتماع الحكيم مع الأمير محمد في جدة اليوم فقد تناول الطرفان تطورات العلاقات بين بلديهما وتحقيق أمنهما وازدهارهما كما ناقشا "مستجدات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات البينية بين بغداد والرياض" كما قال مكتب الحكيم في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

إدارة العلاقات

وأكد الحكيم "دعم أي خطوة تسهم في وقف العنف والقتال في اليمن واستعادة هذا البلد المحوري دوره ومكانته العربية والإقليمية، كما أبدى دعمه للخطوات العملية الجارية لاستعادة سوريا وشغل مقعدها في القمة العربية المقبلة" في العاصمة السعودية الرياض أواخر الشهر المقبل.

وأشار الحكيم الى أن "التطورات الدبلوماسية بين الرياض وطهران ستنعكس إيجاباً على عموم المنطقة" .. مثمناً "لغة الاعتدال والتفاهم التي تسود بين فرقاء المنطقة للوصول إلى رؤية موحدة لإدارة العلاقات".

كما عبر عن "قلقه للتطورات المؤسفة في السودان متمنياً معالجة الأزمة في هذا البلد العربي الشقيق عبر الحوار و التفاهم بين أطراف النزاع" بحسب البيان.

التطورات السياسية في العراق

وعن التطورات السياسية في العراق اعتبر الحكيم وهو رئيس تيار الحكمة العضو في الاطار التنسيقي للقوى السياسية الشيعية العراقية أن "العراق يحقق انجازات على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني والخدمي، وذلك يعود لوجود تحالف إدارة الدولة الداعم للحكومة وعودة النسيج الاجتماعي إلى وضعه الطبيعي بعد دحر الإرهاب وخسارته لحواضنه الاجتماعية، كما لعبت أسعار النفط في وجود وفرة مالية نسبية تمكن الحكومة من تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل".

وبين الحكيم "أهمية التعاون بين العراق والسعودية في مواجهة التحديات المشتركة خاصة في ملف المناخ وتغيراته وتعزيز التعاون الثنائي في المجال البحثي والعلمي والخطوات التطبيقية في هذا المجال".

ومن جهتها قالت وكالة الانباء السعودية الرسمية ان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء استقبل في جدة اليوم زعيم تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم حيث جرى "استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".



العراق والأوضاع في السودان

وحول تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية الخطيرة في السودان فقد دعا العراق رعاياه هناك إلى أخذ الحيطة والحذر تجاه الأوضاع هناك حالياً.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان تابعته "إيلاف" أنها تتابع عبر سفارتها في الخرطوم أوضاع المواطنين العراقييّن المقيمين في ⁧‫السودان‬⁩، في ظل التطورات الأمنيَّة الجاريَّة هناك".

وطالبت الوزارة "المواطنين العراقييَّن بضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحليَّة هناك".

ودعت الوزارة "جميع الأطراف السياسيَّة السودانيَّة إلى تغليب لغة الحوار والابتعاد عن التصعيد حفاظاً على السلم الأهليّ وخدمةً لمصالح الشعب السودانيّ الشقيق".

واليوم قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه تشاور مع وزيري خارجية السعودية والإمارات بشأن الاشتباكات في السودان.

وأشار الى ان البلدان الثلاثة اتفقت على ضرورة إنهاء أطراف الاشتباكات الأعمال القتالية على الفور دون أي شروط مسبقة.

ومن جانبها قالت لجنة أطباء السودان المركزية في ساعة مبكرة من صباح الأحد إن 56 مدنياً قتلوا وأصيب 595 آخرون في الاشتباكات التي عصفت بالسودان وذلك غداة اندلاع المعارك منذ أمس السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.