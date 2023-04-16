الإستماع إلى النسخة الصوتية من المقال Your browser does not support the audio element.

قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: دعا نشطاء حقوق الحيوان في بريطانيا إلى حظر سباقات القفز بعد نفوق ثلاثة خيول في السباق الكبير (غراند ناشيونال) في أنتري يوم السبت.

وحاول النشطاء منع السباق في مضمار منطقة أنتري Aintree - حيث أصيب أحد الخيول التي نفقت بكسر في الرقبة أثناء السباق، لكنهم فشلوا في ذلك ، وتم اعتقال ما مجموعه 118 شخصًا.

فظائع وحشية

وتقول منظمة مساعدة الحيوانات Animal Aid إنه يجب اتخاذ إجراءات لمنع "الفظائع الوحشية" في مضمار أنتري Aintree Racecourse من الحدوث مرة أخرى.

تم القبض على ناشط صاعد للحيوانات بعد أن تعهدت المجموعة بمنع المضي قدمًا في بطولة السباق الكبير Grand National

وقال ديني ستانسال، مستشار سباق الخيول في مجموعة حملة مساعدة الحيوانات: "سلبت أرواح خيول السباق الأبرياء باسم الترفيه والمقامرة. إن أنتري، أسوأ حلبات السباق ، هي وصمة عار ويجب على نادي الفرسان Jockey Club والسباقات البريطانية أن يعلقوا أيديهم في خجل تام لما رأيناه خلال الأيام الثلاثة الماضية."

تقليل المخاطر

وقالت الرئيسة التنفيذية لهيئة سباق الخيول البريطانية ، جولي هارينغتون ، إن الهيئة الرياضية تعمل "بلا كلل" لتحسين سجلات السلامة وتقليل المخاطر.

وأضافت وهي تقدم تعازيها لأولئك المرتبطين بالخيول التي ماتت هذا الأسبوع: "كل حادث يتم مراجعته من قبل هيئة الصحة العامة إلى جانب مضمار السباق والهيئات الأخرى".

تابعت هارينغتون: "بصفتنا رياضة ، فقد أظهرنا لسنوات تصميمًا والتزامًا كبيرين لتحسين معايير الرفاهية من خلال اتخاذ خطوات علمية وقائمة على الأدلة وتنظيمية وقائمة على التعليم".

لكن، بالنظر إلى وفاة 62 حصانًا في سباق أنتري منذ عام 2000 - مع مقتل 16 في السباق الكبير (غراند ناشيونال Grand National) يجادل النقاد بأن إجراءات السلامة المعمول بها في المكان لا تذهب بعيدًا بما فيه الكفاية.

حظر السياط

وتريد الرابطة ضد الرياضات القاسية أيضًا حظر السياط لأنها تدفع الخيول إلى ما هو أبعد مما يمكنها القيام به بأمان ، وتقول إن أحداث نهاية هذا الأسبوع تظهر أن التغيير مطلوب.

وقالت المتحدثة باسم الرابطة إيما جود: "الموت الواحد كثير جدًا. يجب وضع رعاية الحيوان قبل أرباح المقامرة والترفيه ، ويجب اتخاذ خطوات لإنهاء هذه المذبحة التي تحدث عامًا بعد عام".

ووصفت مجموعات رعاية الحيوان الأخرى ، بما في ذلك بيتا المملكة المملكة المتحدة Peta UK ، السباق الوطني الكبير بأنه "واحد من أطول السباقات وأكثرها خطورة في العالم".

وهي الآن تحث الجمهور على الضغط على رعاة الحدث حتى يسحبوا الدعم المالي.

مهمتنا في بدايتها

إلى ذلك، أشارت حملة Animal Rising - التي قادت احتجاج يوم السبت - إلى أن عملها لا يزال في بدايتها وأنها تعتزم بدء "محادثة وطنية لا تقبل الاستهجان".

وتمكن حوالي 15 من المتظاهرين من تأخير بدء السباق لمدة 12 دقيقة ، بينما تسبب آخرون في حركة مرور كثيفة من خلال لصق أنفسهم على الطريق السريع ام 57. قال بعض المتسابقين إنهم يختلفون مع تكتيكات المجموعة.

وفي الأخير، قالت أليس بوكوك، من بيركشاير: "كل حصان هنا يولد وينشأ للسباق. أعتقد أن المتظاهرين يعرّضون أنفسهم للأذى ولا يفهمون صناعة السباقات".