الإستماع إلى النسخة الصوتية من المقال Your browser does not support the audio element.

قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



موسكو: زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا حيث التقى العسكريين المنتشرين في المنطقة على ما أعلن الكرملين الثلاثاء.

وأفاد الكرملين في بيان أن "القائد الأعلى للقوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي زار مقر قوات دنيبرو العسكرية" في منطقة خيرسون بدون أن يحدد تاريخ هذه الزيارة الأولى لبوتين إلى المنطقة التي تحتل القوات الروسية جزءا منها وأعلنت موسكو ضمها العام الماضي مع ثلاث مناطق أوكرانية أخرى.