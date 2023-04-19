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كييف (أوكرانيا): أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسيتش ريزنيكوف الأربعاء أن الجيش الأوكراني تسلم أولى أنظمة الدفاع الجوي الأميركية باتريوت التي يفترض أن تساعد كييف في حماية أجوائها من الصواريخ الروسية.

وكتب الوزير الأوكراني في تغريدة على تويتر "اليوم أصبحت سماؤنا الأوكرانية الجميلة أكثر أمانًا مع وصول أنظمة الدفاع الجوي باتريوت إلى أوكرانيا". وشكر الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا على "الوفاء بوعدها".