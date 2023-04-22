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جدة: استقبلت مدينة جدة السعودية عدد من المواطنين السعوديين ورعايا دول أخرى من السودان، وصلوا إليها بحراً من بورتسودان.

وقال التلفزيون السعودي إنه تم إجلاء 158 شخصاً على متن أربع سفن قادمة إلى ميناء جدة من السودان.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أعلنت بدء ترتيب إجلاء مواطنيها وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة.

وجاء في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية "إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمتابعة ورعاية مواطني المملكة في جمهورية السودان، أعلنت وزارة الخارجية عن بدء ترتيب إجلاء المواطنين السعوديين وعدد من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة."