قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



موسكو: أعلنت روسيا الأربعاء طرد عشرة دبلوماسيين نروجيين ردًا على طرد أوسلو 15 موظفًا في السفارة الروسية لديها اتهمتهم بالتجسس في منتصف نيسان/أبريل، وسط تدهور العلاقات الدبلوماسية لموسكو منذ بدء الغزو لأوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنها استدعت السفير النروجي لديها روبرت كفيلي وأبلغته بعمليات الطرد هذه "في إطار إجراءات انتقامية"، معبّرة عن "احتجاجها الشديد" على طرد النروج دبلوماسيين روس.

وعبرت الوزارة عن "احتجاجها الشديد" على طرد الدبلوماسيين الروس من قبل أوسلو ، معربة عن أسفها لأن هذا "العمل العدائي" زاد من تدهور العلاقات التي "تدنت أساسا إلى مستوى حرج".

وأضافت الوزارة أن "المزيد من الإجراءات ستتبع بعد الأعمال غير الودية في أوسلو ، بما في ذلك فرض قيود على توظيف البعثات الدبلوماسية النروجية لموظفين يحملون الجنسية الروسية".

وردت الدبلوماسية النروجية على الفور عبر متحدثة باسمها راغنهيلد سيمينستاد. وقالت "نعتبر القرار الروسي عملا انتقاميا".

وأضافت أن "جميع دبلوماسيينا في روسيا يقومون بعمل دبلوماسي عادي والسلطات الروسية تدرك ذلك جيدا."