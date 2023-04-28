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رفح (الاراضي الفلسطينية): وصل مساء الجمعة أكثر من مئة وسبعين من الطلبة الفلسطينيين الدارسين في جامعات في السودان إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، هربًا من المعارك الدامية التي تشهدها الخرطوم منذ منتصف الشهر الجاري.

ونقل هؤلاء الطلبة في حافلات أعدتها سفارة فلسطين في القاهرة، إلى معبر رفح البري الذي فتحته السلطات المصرية استثنائيا لإدخالهم.

وذكرت هيئة المعابر والحدود التابعة لحكومة حماس في غزة أن "172 طالبا وصلوا إلى أرض الوطن عبر معبر رفح البري، كدفعة أولى من الطلبة القادمين من السودان"، لافتة الى أن الدفعة الثانية من الطلبة ستصل الأحد المقبل.

من ناحيته، قال سفير فلسطين في مصر دياب اللوح إن السفارة "أجرت اتصالات حثيثة مع الأجهزة المصرية المعنية من أجل نقل المواطنين من الخرطوم إلى قطاع غزة عبر مصر".

وشكر اللوح في بيان، الجيش المصري "لتأمينه الحافلات التي أقلّت الطلبة إلى معبر رفح".

وعبر عدد من الطلبة عن ارتياحهم لعودتهم إلى غزة. وقال وائل المصري الذي يدرس الطب "الظروف قاسية، حرب أهلية، أشكر كل من ساعدنا للعودة".

من جهته، قال ناصر قشطة الطالب الجامعي في الخرطوم "كان الوضع صعبا جدا، قصف في كل مكان في الخرطوم"، مضيفا "تواصلوا معنا من سفارة فلسطين بالسودان وجمعوا الطلبة ونقلونا إلى غزة".

وأكد أنه سيرجع للسودان لاستئناف دراسته "عندما تتحسن الظروف".