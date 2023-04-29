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نجامينا: أجلت تشاد في غضون ثمان وأربعين ساعة 351 من مواطنيها الذين حوصروا في القتال الدائر في السودان، بعد وصول طائرة ثالثة إلى نجامينا على متنها 130 راكبا، حسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس ليلة الجمعة السبت.

وهبطت طائرة مدنية كانت تقل هؤلاء التشاديين الجمعة الساعة 23,53 (22,53 ت غ) على مدرج مطار نجامينا الدولي آتية من مدينة بورتسودان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ابراهيم ادم محمد لفرانس برس "نستقبل 130 عائدا بينهم 15 طفلا و34 مسنا".

عندما نزلوا من الطائرة رافقت النساء والأطفال وكبار السن فرق وكالة الهجرات التابعة للأمم المتحدة التي أحصت عددهم حسب صحافي في فرانس برس. ومن بينهم موسى أحمد الذي كان متكئا على عصاه موضحا أنه كان في السودان لعلاج إصابة في ساقه.

وقال "عانينا في الخرطوم. في بداية الصراع اضطررت للجوء إلى السفارة التشادية" قبل إجلائه في حافلة إلى بورتسودان التي تبعد حوالى ألف كيلومتر شرقا على البحر الأحمر.

وكانت رحلتان جويتان مخصصتان للإجلاء وصلتا الى نجامينا مساء الخميس من بورتسودان وكان على متن الطائرتين 221 تشاديا.