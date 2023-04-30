قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: أُعلن أن احتفال التتويج الملكي البريطاني يوم 6 مايو، سيتضمن دعوة عامة لأداء قسم الولاء للملك تشارلز الثالث.

وسيُدعى الأشخاص الذين يشاهدون الحفل عبر شاشات التلفزة، لترديد عبارة: "أقسم أنني سأقوم بالولاء الحقيقي لجلالتك، ولورثتك وخلفائك وفقًا للقانون - فساعدني يا الله".

وسيُطلب من ملايين الأشخاص إعلان البيعة للملك عند تتويجه يوم السبت.

ولأول مرة في التاريخ، سيتم إعطاء الجمهور دورًا نشطًا في التتويج، حيث دعا رئيس أساقفة كانتربري أولئك الذين يشاهدون الحدث أو يستمعون إليه للمشاركة في "صرخة عظيمة في جميع أنحاء البلاد وحول العالم من الدعم من أجل الملك".

لا تكريم للوردات

وسيحل تكريم الشعب الجديد محل تكريم مجلس اللوردات التقليدي ، حيث كان سلالة اللوردات بالوراثة يركعون لتقديم تعهد للعاهل المتوج حديثًا شخصيًا.

وخلال القداس الاحتفالي بالتتويج، سيسأل جاستين ويلبي أسقف كانتربري "جميع الأشخاص ذوي النوايا الحسنة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وفي الممالك والأقاليم الأخرى، أن يكرموا ملكهم الذي لا شك فيه، المدافع عن الجميع ".

وسيكون ترتيب خدمة أداء قسم الولاء كما يلي: يقول كل من يرغب في ذلك، في الدير وفي أي مكان آخر، معًا: "أقسم أني سأقوم بالولاء الحقيقي لجلالتك ولورثتك وخلفائك حسب القانون. فأعني يا الله".

بعد ذلك سيقول أسقف كانتربري: "حفظ الله الملك" ، ويطلب من الجميع الرد: "حفظ الله الملك تشارلز. يحيا الملك تشارلز. ليحيا الملك إلى الأبد".

وقال متحدث باسم قصر لامبيث وهو مقر الكنيسة الأنجليكانية: "إن تكريم الشعب مثير بشكل خاص لأنه جديد تمامًا".

واضاف: "هذا شيء يمكننا مشاركته بسبب التقدم التكنولوجي ، ليس فقط الأشخاص في الدير ، ولكن الأشخاص المتصلين بالإنترنت ، على التلفزيون ، الذين يستمعون ، والذين يتجمعون في الحدائق ، في الشاشات الكبيرة والكنائس".

تحية الدم الملكي

وعلى صلة، فإنه قبل تحية الشعب وأداء قسم الولاء، سيؤدي أسقف كانتبري جاستن ويلبي تحية الدم الملكي، حيث يركع الأمير ويليام أمير ويلز أمام والده، ويضع يده بين يد الملك، ويقول إنه سيكون "خادمه في الحياة وساعده".

وسيقول: "أنا وليام أمير ويلز، أتعهد بالولاء لك والإيمان والحقيقة سأحملها لك ، بصفتي خادمك مدى الحياة وساعدك. فساعدني يا الله"، ومثل هذا القسم يمثل التزامًا متبادلًا بين الملك وولي عهده.

