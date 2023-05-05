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إيلاف من لندن: أعلنت بريطانيا عن إكمال أكبر وأطول عملية إجلاء غربي من السودان، وقالت إنها ستقدم 5 ملايين جنيه إسترليني من المساعدات المنقذة للحياة للأشخاص الفارين.

وغادرت الرحلة الأخيرة للمملكة المتحدة من مطار بورتسودان الليلة الماضية بعد إخلاء متعدد المسارات استمر 8 أيام، وتم إجلاء 2450 شخصًا في 30 رحلات جوية، الغالبية العظمى منهم من الرعايا البريطانيين وعائلاتهم، عبر مطار وادي سعيدنة وبورتسودان منذ بدء الرحلات الجوية يوم الثلاثاء 25 أبريل الماضي.

مساعدات إنسانية

وقالت المملكة المتحدة إنها ستقدم 5 ملايين جنيه إسترليني من المساعدات المنقذة للحياة للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة للفرار من العنف. وكمانح ملتزم منذ فترة طويلة للسودان ، ساهمت المملكة المتحدة بأكثر من 250 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية في السنوات الخمس الماضية.

وتواجه المنظمات الإنسانية عقبات هائلة في تقديم الدعم في السودان ، مع اندلاع أعمال العنف التي أدت إلى مهاجمة وقتل عمال الإغاثة ونهب الإمدادات الإنسانية. أوقفت العديد من وكالات الإغاثة عملياتها في البلاد في أعقاب الأوضاع المتقلبة.

وتعمل المملكة المتحدة بتنسيق وثيق مع المنظمات الدولية والشركاء للضغط من أجل الوصول الآمن للعاملين في المجال الإنساني. سيسمح هذا بتدفق المساعدات إلى أولئك الأكثر تضرراً من العنف.

وستضمن المساعدات وصول المواد العملية مثل الطعام والمأوى والرعاية الطبية والمياه النظيفة لعشرات الآلاف من الأشخاص إلى الفئات الأكثر ضعفاً.

تصريحا كليفرلي وبن والاس

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: نسقت المملكة المتحدة أطول وأكبر عملية إجلاء لأي دولة غربية وجلبت 2450 شخصًا إلى بر الأمان من السودان.

اضاف: لا نزال نركز على دعم أولئك الذين هم في أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية ونواصل الضغط من أجل وقف إطلاق النار على المدى الطويل.

من جهته، قال وزير الدفاع بن والاس: أنا ممتن حقًا لتفاني رجال ونساء قواتنا المسلحة ومهنيتهم الذين أخلوا أكثر من 2000 شخص من السودان من أكثر من 20 مقاطعة وما زالوا يقدمون الدعم الطبي والإنساني من بورتسودان ، بدعم من سلاح الجو الملكي. إن جهودهم مصدر فخر وطني.

دور دبلوماسي

إلى ذلك، تواصل المملكة المتحدة اتباع جميع السبل الدبلوماسية لإنهاء العنف ، وتهدئة التوترات وتأمين الوصول الإنساني الآمن ، بما في ذلك الانخراط مع الاتحاد الأفريقي والشركاء للمساعدة في تنسيق هذه الجهود. ولا يمكن أن تكون هناك مساعدات بدون وصول آمن ووقف دائم لإطلاق النار.

وشارك رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير إفريقيا البريطانيون، بشكل مباشر أو من خلال وسطاء ، مع الزعيمين العسكريين في السودان، للحث على وقف إطلاق النار ، وقاموا بالتنسيق مع الشركاء الدوليين الرئيسيين بشأن الاستجابة العالمية للأزمة.

وكجزء من جهود الإجلاء ، ساعدت المملكة المتحدة في إجلاء أكثر من 1200 شخص من دول أخرى ، بما في ذلك الولايات المتحدة وأيرلندا وهولندا وكندا وألمانيا وأستراليا.