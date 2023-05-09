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واشنطن: حضّ البيت الأبيض الثلاثاء على احتواء التصعيد في غزة، مدافعا في الوقت نفسه عن حق إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، باستهداف نشطاء في القطاع.

وقال متحدّث باسم مجلس الأمن القومي "ندعو كل الأطراف إلى احتواء التصعيد"، مشيرا إلى تقارير أفادت بمقتل مدنيين بشكل "مأسوي" في عملية عسكرية إسرائيلية.

لكن المتحدث أكد التزام الولايات المتحدة "الراسخ" تجاه إسرائيل.

وتابع "من حق إسرائيل أن تحمي نفسها وأن تحمي شعبها من هجمات صاروخية عشوائية تشنّها جماعات إرهابية".