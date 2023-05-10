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إيلاف من لندن: لم يستبعد 10 داونينغ ستريت، اتفاق حزب المحافظين بزعامة ريشي سوناك مع الأحزاب الأخرى بعد الانتخابات المقبلة 2025، لتشكيل الحكومة.

وخص المتحدث باسم سوناك، الحزب الديمقراطي الاتحادي (إيرلندا الشمالية) أو أحزاب أخرى إذا فشل في تأمين الأغلبية في الانتخابات العامة المقبلة. وكان الحزب تحالف مع هذا الحزب في الانتخابات التي جاءت بتيرزا ماي رئيسة للحكومة (2016-2019).

وقال المتحدث: "لا أعتقد أن أي شخص في هذه المرحلة سيكهن بنتائج الانتخابات المقبلة. رئيس الوزراء ملتزم تمامًا ويركز على تقديم أولوياته الخمس وهذا ما سنفعله للحصول على أغلبية محافظة".

ولدى سؤاله عما إذا كان السيد سوناك يقبل المسؤولية عن الخسائر التي تكبدها المحافظون في الانتخابات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي، أجاب: "ما يقبل رئيس الوزراء مسؤوليته هو تنفيذ أولوياته الخمس".

وكان سوناك حدد أولويات خمس في أول خطاب سياسي له في يناير الماضي، واهمها خفض التضخم إلى النصف هذا العام، ومعالجة أزمة النظام الصحي والتصدي للهجرة غير الشرعية، في وقت تمر به المملكة المتحدة بأزمات اجتماعية خطيرة، وتعهد بـ"إعادة بناء الثقة في السياسة أو لا ثقة" في حال الفشل.

هزيمة المحافظين

يشار إلى أن الانتخابات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي لم تسفر عن نتيجة مثالية لحزب المحافظين، الذي فقد ما يزيد عن مقعد 1000 مستشار في المجلس المحلية.

وحقق حزب العمال أداءً جيدًا في الانتخابات المحلية في إنكلترا، حيث حصل على 536 مقعدًا وسيطر على 22 مجلسًا، مما يجعله أكبر حزب في الحكومة المحلية لأول مرة منذ عام 2002.

ورأى مراقبون انه أصبح من الواقعي أن يكون حزب العمال بالتالي أكبر حزب في الحكومة في الانتخابات العامة المقبلة، حتى لو كان أقل من الأغلبية.

انتهز زعيم حزب العمال السير كير ستارمر اللحظة ليعلن أن البلاد "في طريقها نحو حكومة أغلبية عمالية" بعد الانتخابات العامة المقبلة.

