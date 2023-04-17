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إيلاف من لندن: فتحت هيئة مراقبة المعايير في البرلمان تحقيقا مع رئيس الوزراء ريشي سوناك بشأن احتمال إخفاقه في الإعلان عن مصالحه الخاصة.

وافتتح المفوض البرلماني للمعايير في مجلس العموم، دانيال غرينبيرغ، التحقيق مع سوناك بشأن القواعد التي تتطلب من النواب إعلان مصالحهم.

وقالت تقارير إن تحديث لموقع البرلمان أن التحقيق يشير إلى أن التحقيق الذي فتح يوم الخميس، يتعلق بالفقرة السادسة من مدونة السلوك البرلماني.

ويقول القسم البرلماني: "يجب أن يكون الأعضاء دائمًا منفتحين وصريحين في الإعلان عن أي مصلحة ذات صلة في أي إجراء في المجلس أو لجانه ، وفي أي اتصالات مع الوزراء أو الأعضاء أو المسؤولين العموميين أو أصحاب المناصب العامة".

وقال مصدر في 10 داونينغ ستريت، اليوم الإثنين، إن التحقيق يتعلق بأسهم زوجة رئيس الوزراء، أكشاتا مورتي التي تمتلكها في وكالة الأطفال (كورو كيدز)، التي تدعمها ميزانية الدولة.

وقال المصدر إن رئيس الوزراء سيوضح كيف تم الإعلان عن ذلك كمصلحة وزارية، وليس لمجلس العموم. مؤكداً: "يسعدنا مساعدة المفوض لتوضيح كيف تم الإعلان بشفافية عن هذا باعتباره مصلحة وزارية".