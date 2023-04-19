قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: تم نشر قائمة المصالح الوزارية لرئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بعد خلاف حول ما إذا كان شفافًا بدرجة كافية في إعلان الأسهم التي تمتلكها زوجته في وكالة لرعاية الأطفال.

وتم الإفراج عن سجل ريش سوناك، بعد اللقاء الذي جمعه مستشار الأخلاقيات المستقل لرئيس الوزراء السير لوري ماغنوس، يوم الأربعاء، بعد أن ضغطت أحزاب المعارضة على الضغوط.

وجاءت الدعوات إلى مزيد من الشفافية بعد فتح تحقيق مع سوناك من قبل مفوض المعايير بالبرلمان دانييل غرينبيرغ.

وأكد 10 داونينغ ستريت أن التحقيق يتعلق بالأسهم المملوكة لأكشاتا مورتي، زوجة السيد سوناك، في وكالة رعاية الأطفال التي من المقرر أن تستفيد من ميزانية الشهر الماضي.

فشل سوناك

وكتب السيد سوناك لاحقًا إلى أعضاء البرلمان ليؤكد أنه قدم المصلحة في السجل الوزاري غير المنشور آنذاك كما هو مطلوب - لكنه متهم بالفشل في الإعلان عنه عندما سأله نواب في لجنة الاتصال لأول مرة الشهر الماضي.

وفي السجل، الذي نُشر قبل لحظات فقط من أسئلة رئيس الوزراء يوم الأربعاء، أكدت حاشية سفلية أن زوجته تمتلك أسهمًا في كورو كيدز Koru Kids، وهي إحدى وكالات رعاية الأطفال الست المدرجة على الموقع الإلكتروني للحكومة والتي رحبت بإعلان وزير الخزانة جيريمي هانت لتقديم حوافز نقدية لمربيات الأطفال.

وورد في الحاشية السفلية ما يلي: "كما أوضح رئيس الوزراء في رسالته إلى رئيس لجنة الاتصال في 4 أبريل 2023، فإن هذا يشمل حصة الأقلية التي تمتلكها زوجته فيما يتعلق بوكالة الأطفال (كورو كيدز)".

وكالة الأطفال

وواجه رئيس الوزراء أسئلة حول أسهم زوجته أكشاتا مورتي في وكالة الأطفال Koru Kids، كما يواجه تحقيقًا برلمانيًا بعد أن لم يذكرهم خلال مثوله أمام لجنة المعايير الشهر الماضي.

وطالب حزب العمال المعارض، رئيس الوزرا، يوم الثلاثاء بـ "التطهير" ونشر مصالحه.

وقاوم 10 داونينغ ستريت الدعوة لنشرها يوم الثلاثاء ، قائلا إنه ليس لديها خطط لنشر مصالح سوناك بشكل منفصل في القائمة الأوسع لمصالح جميع الوزراء.

وقال إن العمل على تجميع قائمة المصالح الوزارية، التي يديرها مستشار الأخلاقيات لرئيس الوزراء "مستمر". لكن القائمة الكاملة لجميع الوزراء ، بمن فيهم السيد سوناك ، تم نشرها الآن بعد أقل من 24 ساعة، لأول مرة منذ ما يقرب من عام.

وواجهت حكومة سوناك انتقادات بشأن التأخر في نشر القائمة ، والتي من المفترض أن تنشر مرتين في العام ، ولكن تم تحديثها آخر مرة قبل 11 شهرًا.

ويوم الإثنين، قال داونينغ ستريت إن السيد سوناك أبلغ المسؤولين الحكوميين بشأن أسهم زوجته، خلال تصريحات روتينية لتضارب المصالح، والتي لا تُنشر على الملأ. لكن لم يتم ذكر الأسهم في أحدث نسخة متاحة للجمهور من القائمة ، والتي نُشرت في مايو 2022 عندما كان السيد سوناك وزيرا للخزانة.

وتتضمن هذه النسخة العامة من القائمة فقط المصالح المالية وغيرها من المصالح التي تعتبر "ذات صلة مباشرة" بأدوار الوزراء ، بما في ذلك تلك التي يشغلها أفراد الأسرة المقربون.

اسهم زوجة سوناك

والنسخة المحدثة لقائمة المصالح، التي نُشرت قبل وقت قصير من ظهور السيد سوناك في أسئلة رئيس الوزراء يوم الأربعاء ، تشير الآن إلى الأسهم كجزء من "عدد من الأسهم المباشرة" التي تمتلكها زوجته.

وكشفت القائمة، أيضًا أن نائب رئيس الوزراء وزير العدلدومينيك راب دفع أتعاب محامين من جيبه الخاص لتمثيله خلال التحقيق الجاري في مزاعم أنه قام بالتنمر على موظفي الخدمة المدنية حين كان في مهام وزارية سابقة، وهو ما ينفيه.

