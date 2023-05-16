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إيلاف من الرباط : بلغ عدد السجناء في المغرب الى ما يناهز 97 ألفا و204 في متم سنة 2022 مسجلا ارتفاعا ملحوظا.

وقال صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون، في كلمة تقديمية لتقرير أصدره اليوم الاثنين ووزع على الصحافة حول واقع السجون سنة 2022 إن هذا الرقم "يسجل رقما قياسيا جديدا يعكس الوتيرة المتسارعة التي يتزايد وفقها عدد الساكنة السجنية مع توالي السنوات.

ففي غضون سنة فقط، أي منذ متم ديسمبر (كانون الأول)2021، ارتفع هذا العدد بنسبة تقارب 10% وهي نسبة، يقول المسؤول الأول عن السجون، إنها تبعث على القلق لما لها من أثر مباشر على قدرة المندوبية العامة على تنفيذ برامجها الأمنية والإصلاحية خاصة في ظل محدودية ما يرصد لها من اعتمادات مالية.

واضاف انه لمواجهة هذا الوضع الذي بات يتطلب حلولا عاجلة وتدخلات فعالة من لدن كافة الفاعلين المعنيين، تبذل المندوبية العامة لادارة السجون، مجهودات استثنائية للحفاظ على المكتسبات السابقة والمضي قدما في تنزيل استراتيجيتها في أفق 2026، والتي جاءت لتؤكد استمرارية العمل وفق النهج المرتكز على النتائج وتعزز فعالية هذه الإدارة في القيام بالمهام المنوطة بها.

وأبرز التامك بأن الاكتظاظ في المؤسسات السجنية هو أكبر التحديات التي تواجهها المندوبية العامة في سعيها إلى تنزيل مختلف البرامج الإصلاحية، لذلك، فهي توجه حيزا كبيرا من جهودها لتحديث حظيرة السجون والرفع من طاقتها الاستيعابية من أجل معالجة هذه المعضلة وتمكين السجناء من تمضية فترة العقوبة في ظروف إنسانية.

في سياق هذه الجهود، افاد التامك ان سنة 2022 شهدت استكمال أشغال بناء مؤسستين سجنيتين جديدتين وأشغال الترميم والتوسعة والإصلاح والمشاريع ذات البعد البيئي بعدد من المؤسسات السجنية، وذلك بالموازاة مع تعزيز تجهيزات أماكن الإيواء ومواصلة تحسين خدمات التغذية والنظافة والرعاية الصحية والنفسية، إضافة إلى تعزيز المعاملة الإنسانية للسجناء.

من جهة أخرى ، جاء في التقرير أن 200 شخصا معتقلا استفادوا من تدبير العفو مما تبقى من العقوبة فيما شمل تدبير التحويل من السجن المؤبد إلى المحدد 40 مستفيدا، أما التحويل من الإعدام إلى المؤبد فقد شمل 3 أشخاص، فيما استفاد من التخفيض من العقوبة 4588 شخصا، ليصل مجموع تدابير العفو الملكي المتخذة خلال العام 2022 إلى 4831 تدبيرا مقابل 3861 تدبيرا سنة 2021.

ومن ضمن الأرقام التي تم ذكرها، استفاد 13 سجينا من فئة المحكومين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب من العفو مما تبقى من العقوبة، فيما استفاد 7 من التخفيض من العقوبة، وذلك من مجموع 32 سجينا مشاركا في الدورتين التاسعة والعاشرة من برنامج «مصالحة»، الخاص بتأهيل السجناء.

وأوضحت المندوبية بأن إدراج إسم السجين ضمن لائحة المقترحين للعفو يتطلب من بين معايير أخرى تصحيح المستفيد لسلوكه داخل المؤسسة السجنية وانخراطه الفعال والجدي في البرامج التأهيلية والتكوينية المقدمة من طرف المندوبية العامة.