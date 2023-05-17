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برلين: اعتبر وزيرا الدفاع البريطاني بن والاس والألماني بوريس بيستوريوس الأربعاء في برلين أنه يعود إلى "البيت الأبيض" اتخاذ قرار بشأن تسليم مقاتلات إف-16 إلى كييف.

وقال والاس خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الألماني ردا على سؤال بشأن "التحالف الدولي" الذي اقترحت لندن تشكيله لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة ذات تكنولوجيا غربية "لا نملك اف-16 ولن نسلّم (طائرات) تايفون ولكننا طبعاً قادرون على المساهمة في التدريب والدعم، في حدود أن ليس لدينا طيارون (لطائرات) اف-16".

وأضاف أن هذا التحالف بمثابة "دعم سياسي"، و"إشارة لروسيا إلى أنه ليس لدينا اعتراض من حيث المبدأ على تزويد أوكرانيا بالقدرات التي تحتاج إليها".



تدريبات

وكانت المملكة المتحدة أعلنت أنها تعتزم تدريب طيارين أوكرانيين قريبًا.

ويطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاءه الغربيين منذ شهور بتزويده بطائرات تسمح للجيش الأوكراني بضرب القوات الروسية في العمق، علماً أن ذلك لن يشكل حلاً معجزة للنزاع.

من جانبه أكد بيستوريوس أنه "لا يمكننا أن نلعب دورًا فاعلًا في مثل هذا التحالف، لأننا لا نملك القدرات التدريبية ولا المهارات ولا الطائرات".

وأضاف "بحسب علمي، يعود للبيت الأبيض تقرير ما إذا كان يمكن تسليم طائرات مقاتلة من طراز اف-16 أم لا"، مشيرًا إلى أن "المسألة لن تتم تسويتها في برلين".



شولتس

وأعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الأربعاء خلال قمة مجلس أوروبا في ريكيافيك عدم وجود "مطالب" مباشرة من ألمانيا بشأن الطائرات المقاتلة.

وأكد أن الحكومة الألمانية تركز على الدبابات والذخيرة وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات أو حتى إقامة "نظام إصلاح".

من جانبها أوضحت رئيسة لجنة الدفاع في البوندستاغ ماري-أغنيس ستراك- زيمرمان أنه "يمكن لألمانيا، إتاحة مطارات عسكرية للتدريب على مقاتلات من طراز اف-16، ينفذها طيارون من بلدان أخرى".