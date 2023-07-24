إيلاف من لندن: أكد العراق الاثنين التزامه وجديته في حماية وتحقيق أمن وسلامة جميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة في بغداد طبقاً لما ورد في اتفاقية فيينا الخاصة بتنظيم العلاقات الدبلوماسية.

وخلال اجتماع عقده رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم مع "عدد من سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية من الاتحاد الأوربي وعدد من الدول الصديقة" فقد شدّد على ضرورة نبذ خطاب الكراهية والتطرف، الذي يتجسد بممارسات مسيئة لمقدسات ومعتقدات الشعوب، ومنها حادثة الإساءة والتجاوز على قدسية القرآن الكريم والعَلَم العراقي". وأشار الى "خطر مثل هذه الممارسات التي تهدد الأمن والسلم المجتمعي. فضلاً عن كونِها اعتداءات لا صلة لها بمفاهيم حرية التعبير".. داعياً "دول الاتحاد الأوروبي إلى أخذ دورها في مكافحة تلك الأفعال العنصرية، وكل ما يحرّض على العنف" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

الالتزام بحماية أمن وسلامة البعثات الدبلوماسية

وأكد السوداني مسؤولية الحكومة وجديتها في حماية وتحقيق أمن وسلامة جميع البعثات الدبلوماسية المعتمدة في بغداد.. مشيراً إلى أن العراق ملتزم بهذه المسؤولية طبقاً لما ورد في اتفاقية فيينا الخاصة بتنظيم العلاقات الدبلوماسية.

كما شدد على استمرار الحكومة بتسهيل عمل الشركات الأجنبية في العراق، والالتزام بالاتفاقات والشراكات الاقتصادية مع دول العالم.

وأشار إلى أن الحكومة تعتمد مبدأ التوازن في سياستها الخارجية مع دول المنطقة والعالم، ولن تسمح بأن ينجر العراق إلى صراعات أو أن يكون ساحة لتصفية الحسابات بل تحرص على أن يمارس دوره الريادي في المنطقة، ويكون مكاناً للتلاقي وبناء الشراكات، من خلال سياسة التوازن في إدارة العلاقات، أو من خلال المشاريع الستراتيجية التي طرحها مؤخراً، مثل مشروع طريق التنمية ومشاريع الطاقة، التي ستعمل على تحقيق التكامل الاقتصادي مع دول المنطقة، بما يعزز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

من جهتهم جدد سفراء وممثلو البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق "إدانة بلدانهم لجريمة حرق المصحف الشريف، معربين عن ترحيبهم بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لحماية البعثات الدبلوماسية ونقلوا استعداد بلدانهم لاستمرار التعاون الاقتصادي مع العراق وعبروا عن ارتياحهم للتقدم الملحوظ في ملف الخدمات ومحاربة الفساد والتقدم الواضح في تنفيذ البرنامج الحكومي كما نقل المكتب الاعلامي للسوداني.

احتجاج ضد سفارة الدنمارك وحرق سفارة السويد

ويأتي اجتماع السوداني مع سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية في بغداد بعد ايام من قيام متظاهرين محتجين على حرق القرآن والعلم العراقي في ستوكهولم باقتحام السفارة السويدية في بغداد وحرقها الخميس الماضي وتنظيم تظاهرة احتجاج ضد سفارة الدنمارك التي احرقت فيها السبت نسخة من القران والعلم العراقي كذلك.

وقررت السلطات العراقية إحالة المتسببين بحرق السفارة السويدية الذين تمّ إلقاء القبض عليهم والبالغ عددهم 20 شخصا إلى القضاء وكذلك إحالة المقصرين من المسؤولين الأمنيين إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية .

ثم اعلنت الحكومة العراقية الجمعة الماضي عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد وشددت على استنكار العراق استمرار السلطات السويدية في مثل هذه المواقف المستفزة لعقائد الآخرين ومقدساتهم.