إيلاف من الرباط:كشفت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية المغربي،عبد الوافي لفتيت، ينتظر أن يترأس غدا الثلاثاء بمدينة تطوان،لقاء أمنيا رفيع المستوى،يرتقب أن يحضره كبار مسؤولي الأمن على المستوى الوطني،وهم عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني (الأمن العام) ومراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، ومحمد ياسين المنصوري، مدير الإدارة العامة للدراسات والمستندات (مخابرات خارجية)،بالإضافة إلى الفريق أول محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، وشخصيات أمنية أخرى.

وقالت المصادر ذاتها إن الاجتماع الأمني الرفيع الذي سيحضره عمال وولاة (محافظو) مختلف الأقاليم والعمالات (المحافظات) أن يستحضر فيه توجيهات الملك الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ24 لعيد الجلوس.

وذكرت المصادر نفسها،أن الاجتماع الأمني التنسيقي سيناقش القضايا المطروحة، مشيرة إلى أنه جرت العادة أن يعقد هذا الاجتماع كل سنة ويكون مباشرة بعد خطاب الملك بمناسبة عيد الجلوس .