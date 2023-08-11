جنيف: أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك الجمعة عن قلقه حيال ظروف احتجاز رئيس النيجر محمد بازوم "غير الإنسانية" بحسب تقارير، بعدما أطاحه انقلاب عسكري، محذرا من أيّ انتهاك لحقوق الإنسان.

وقال تورك في بيان "أشعر بقلق شديد بسبب ظروف الاحتجاز التعسفي للرئيس النيجري محمد بازوم وزوجته وابنه والتي تتدهور سريعاً".

وأضاف "تشير تقارير موثوق بها تلقّيتها بأن ظروف احتجازه قد ترقى إلى معاملة مهينة وغير إنسانية، في انتهاك للقوانين الدولية".

وتابع أنّ "الكهرباء قطعت (عنه) وكذلك استعمال مياه الشفة والأدوية".

واكد تورك أنّ "على المسؤولين عن احتجاز الرئيس أن يضمنوا احترام حقوقه (وحقوق) الآخرين المحتجزين معه".

وبعد أكثر من أسبوعين على الانقلاب الذي أطاحه في 26 تموز/يوليو، يتزايد القلق حيال ظروف اعتقال بازوم ومصيره.

"قلق عميق"

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن "قلقه العميق" في ظل "تدهور ظروف احتجاز" الرئيس المخلوع.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل على منصة إكس (تويتر سابقا) إنّ الرئيس بازوم وعائلته "حسب آخر المعلومات، محرومون من الطعام والكهرباء والرعاية الصحية منذ عدة أيام ... (هو) كرس حياته للعمل على تحسين الحياة اليومية لشعب النيجر، لا شيء يبرر مثل هذه المعاملة ".

بدوره، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد الجمعة عن "قلقه الشديد" حيال "تدهور ظروف احتجاز" بازوم، معتبراً معاملة السلطات العسكرية المنبثقة عن الانقلاب له "غير مقبولة".