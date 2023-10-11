الفاتيكان: دعا البابا فرنسيس الأربعاء للإفراج الفوري عن المختطفين في الحرب بين إسرائيل وحماس معبرا عن قلقه إزاء الحصار على غزة.

وقال رأس الكنيسة الكاثوليكية البالغ 86 عاما في ختام لقائه الأسبوعي مع الجمهور في الفاتيكان "أدعو للإفراج الفوري عن الرهائن".

وأضاف "من حق الذين يتعرضون لهجوم أن يدافعوا عن أنفسهم، لكنني أشعر بقلق بالغ إزاء الحصار الكامل الذي يعيش تحته الفلسطينيون في غزة، حيث هناك أيضا الكثير من الضحايا الأبرياء".

دعوة للسلام

وقال إن "الإرهاب والتطرف لا يساعدان في بلوغ حل للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بل يغذيان الكراهية والعنف والانتقام ويتسببان فقط في آلام للجانبين".

وشدد على أن "السلام هو ما يحتاج له الشرق الأوسط".

واصل الجيش الإسرائيلي قصفه العنيف ليلة الثلاثاء الأربعاء على قطاع غزة موقعا مزيدا من الضحايا، فيما يستمر العثور على آلاف الجثث في المناطق التي هاجمتها حركة حماس في إسرائيل، ما يزيد حصيلة القتلى في الجانبين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح الأربعاء ارتفاع حصيلة قتلى الى 1200 في اليوم الخامس للعملية غير المسبوقة التي نفذتها حماس في إسرائيل. وقتل أكثر من 30 شخصا في قطاع غزة ليلا، ما يرفع حصيلة القصف الإسرائيلي الى 950.