اسطنبول: بدأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مباحثات مع حركة حماس الفلسطينية للإفراج عن رهائن إسرائيليين احتجزتهم خلال عمليتها المباغتة السبت، وفق ما أفاد مصدر رسمي وكالة فرانس برس.

وقال المصدر "ثمة مفاوضات حالياً من أجل الإفراج عن الرهائن"، وفق ما أفاد هذا المصدر، مؤكداً معلومات أوردتها قناة "خبر تورك" التلفزيونية.

وتحتجز حماس عشرات الإسرائيليين والأجانب رهائن في قطاع غزة، بعد الهجوم المباغت الذي شنته السبت على جنوب اسرائيل انطلاقًا من قطاع غزة.

ويكثف الرئيس التركي اتصالاته مع نظرائه في الشرق الأوسط بشأن التصعيد.

ونقلت الوكالة عن الرئيس التركي قوله "نحن مستعدون لبذل كل ما في وسعنا"، بما في ذلك إجراء "وساطة" و"تحكيم عادل" لإخراج المنطقة بسرعة من أتون النزاع.

رغم التقارب الذي بدأ قبل عدة أشهر مع إسرائيل، اعتبر الرئيس التركي الأربعاء أن الأخيرة "لا تتصرف كدولة" في قطاع غزة، حيث يشن جيشها غارات مكثّفة ويهدد بعملية برية.