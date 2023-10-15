بيروت: تبنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان الأحد عمليتي تسلل نفذتا الجمعة والسبت من لبنان نحو إسرائيل، وأعلنت أن ثلاثة من مقاتليها قتلوا بعدما تمكنوا من "النفاذ داخل" إسرائيل.

وقالت كتائب القسام في بيان إن مجموعة من مقاتليها "تقدمت للنفاذ نحو فلسطين المحتلة وتمكنت من الاشتباك" مع الجيش الإسرائيلي الجمعة، قبل أن تنسحب.

وأضاف البيان أن المجموعة تمكنت صباح السبت "من تفجير السياج الحدودي واستهداف دشمة المراقبة والنفاذ داخل فلسطين المحتلة (...) واشتبكت مع العدو بمساندة نارية من الأسلحة المتوسطة وأوقعت فيه الخسائر"، موضحة أن طائرات إسرائيلية استهدفت المقاتلين "أثناء الاشتباك"، ما أدى إلى مقتلهم.

وأوردت اسماء القتلى وهم أحمد أسامة عثمان من مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا في جنوب لبنان، ويحيى نايف عبد الرازق من مخيم عين الحلوة، وصهيب عمر كايد من وادي الزينة جنوب بيروت جيث يوجد تجمع فلسطيني.

تبادل للقصف

وتشهد المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل تبادلاً للقصف منذ الأحد الماضي، غداة بدء حركة حماس هجوماً غير مسبوق ضد إسرائيل التي ترد بقصف قطاع غزة.

وقتل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 1300 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون، وقتل أكثر من 2300 في قطاع غزة.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي عصر الجمعة أطراف بلدات حدودية في جنوب لبنان بعد محاولة تسلل من لبنان قال مصدر أمني إن "مجموعة فلسطينية" نفذتها. ورد حزب الله اللبناني على القصف "بمهاجمة" ثلاثة مواقع إسرائيلية "بالأسلحة المباشرة والمناسبة"، وفق ما أعلن.

وحصلت السبت محاولة تسلل ثانية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد "كوماندوس إرهابيا كان يحاول دخول الأراضي الإسرائيلية من لبنان" وأن مسيّرة إسرائيلية استهدفتهم وقتلت "العديد" منهم.