الدوحة: نبّه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأحد من الدوحة إلى أن "لا أحد" يمكنه "ضمان السيطرة على الوضع" إذا شنت إسرائيل هجومًا بريًا على قطاع غزة.

ويزور الوزير الإيراني قطر في إطار جولة إقليمية شملت أيضًا العراق ولبنان وسوريا.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني استقبل عبد اللهيان وبحث معه "تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".

وتدعم الجمهورية الإسلامية ماليًا وعسكريًا حركة حماس التي شنت هجومًا واسع النطاق على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى إلى قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة.

منع الأزمة من التوسع

وقال عبد اللهيان في تصريحات نقلها بيان للخارجية الإيرانية "إذا تواصلت هجمات النظام الصهيوني على السكان العزل في غزة، فلا أحد يمكنه ضمان السيطرة على الوضع واحتمال توسع النزاع".

وتخشى إسرائيل والولايات المتحدة فتح جبهة ثانية في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان، إذا قرر حزب الله المدعوم من إيران التدخل بشكل كبير في الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأوضح الوزير أن الأطراف التي تريد "منع الأزمة من التوسع، عليها أن تمنع الهجمات الهمجية للنظام الصهيوني"، بحسب البيان.

وأشار أمير عبد اللهيان أيضاً إلى أن كبار مسؤولي حماس الذين التقاهم في بيروت والدوحة في الأيام الأخيرة قالوا إن "مسألة الرهائن المدنيين" تمثل "أولوية في برنامجهم"، وأنه "إذا توافرت الشروط، فإنهم سيتخذون إجراءات ملائمة"، وفق المصدر نفسه.