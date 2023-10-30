إيلاف من لندن: أصبح النائب البريطاني المحافظ بول بريستو أول ضحايا حرب غزة بعد دعوته لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وأقال رئيس الوزراء ريشي سوناك، النائب بول بريستو الذي يعمل سكرتيرًا برلمانيًا خاصًا في وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا.

وكان النائب المحافظ كتب إلى رئيس الوزراء يحثه على وقف "دائم" للقتال بين إسرائيل وحماس. ووقال متحدث باسم 10 داونينغ ستريت إنه تم فصله من عمله الحكومي بسبب تعليقات "لا تتفق مع مبادئ المسؤولية الجماعية".

وقال عضو البرلمان عن دائرة بيتربورو: "أتفهم تمامًا قرار رئيس الوزراء. ومن المؤسف أنني تركت الوظيفة التي استمتعت بها".

واضاف: "لكنني أستطيع الآن أن أتحدث بصراحة عن قضية يهتم بها الكثير من ناخبي بشدة. أعتقد أنني أستطيع القيام بذلك بشكل أفضل من المقاعد الخلفية وليس كجزء من الرواتب الحكومية."

رسالة

وكتب السيد بريستو، الذي كان عضوًا في قسم العلوم والابتكار والتكنولوجيا رسالة من صفحتين إلى السيد سوناك يوم الخميس الماضي. وجاء في الرسالة: "لقد قُتل الآلاف وشُرد أكثر من مليون الآن. ومن الصعب أن نفهم كيف يجعل هذا إسرائيل أكثر أمانًا أو يجعل أي شيء أفضل بالفعل".

ورحب النائب المحافظ بدعوات السيد سوناك الأسبوع الماضي من أجل "وقف مؤقت محدد" للقتال، لكنه أضاف: "إن وقف إطلاق النار الدائم من شأنه أن ينقذ الأرواح ويسمح بمواصلة طابور المساعدات الإنسانية [بالوصول] إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وختم بريستو، قائلا: "إن الحصول على الماء والكهرباء والوقود أمر حيوي بالنسبة للشعب الفلسطيني. وسأكون أنا وناخبي ممتنين لتعليقاتكم على الإجراءات التي تتخذها حكومتنا لضمان عدم تعرض الناس في غزة لعقاب جماعي بسبب جرائم حماس".