إيلاف من لندن: يمكن تصنيف 200 مواطن بريطاني محاصرين في غزة على أنهم "رهائن" باعتبارهم محتجزين في مكان ضد إرادتهم، بحسب وزير في الحكومة.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اجتماعا للجنة الطوارىء الحكومية (كوبرا) لمناقشة "الأمن الداخلي" مع تصاعد الصراع الدائر حالي وموضوع الرهائن والتوتر المتصاعد.

كما يبدأ وزير خارجية الظل في حزب العمال ديفيد لامي جولة في الشرق الأوسط تستغرق ثلاثة أيام لمناقشة الأزمة الإنسانية في غزة وتهدئة التوترات.

وقال وزير المهارات والتدريب المهني والتعليم العالي البريطاني روبرت هالفون حين عن التقارير التي تفيد بأن المواطنين الأجانب الذين كانوا في الأراضي التي تسيطر عليها حماس عندما اندلع الصراع مع إسرائيل لا يُسمح لهم بالمغادرة "إذا تم احتجاز الناس في مكان ضد إرادتهم، ولا يُسمح لهم بالسفر، فهذا شكل من أشكال أخذ الرهائن".

طبيعة حماس

وأضاف لقناة (سكاي نيوز): "إنه يظهر طبيعة حماس، ويظهر ما يتعين على إسرائيل التعامل معه، ويفسر لماذا قالت الحكومة إنها تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وكان جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض لجو بايدن، قال الليلة الماضية، إن مصر وإسرائيل مستعدتان للسماح للمواطنين الأجانب بمغادرة غزة عبر معبر رفح.

لكنه قال إن حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على الأراضي التي تعرضت للقصف لم توافق على الشروط التي من شأنها أن تمنح الأجانب فرصة المغادرة إلى مصر والوصول إليها بأمان.

ويعتقد أن المئات من الرعايا الأجانب محاصرون، بما في ذلك حوالي 200 مواطن بريطاني.

قوة الحدود

وفي الأسبوع الماضي، تم إرسال فرق من قوة الحدود البريطانية إلى مصر حتى تكون مستعدة لمساعدة المواطنين البريطانيين على الهروب من غزة إذا وعندما يتم فتح المعبر أمام المواطنين الأجانب.

لكن سوليفان قال لشبكة سي بي إس نيوز: "التحدي الآن هو أن المصريين مستعدون للسماح للأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب بالخروج من غزة.

وأضاف "ليس لدى الإسرائيليين أي مشكلة في ذلك. لكن حماس تمنع رحيلهم وتقدم سلسلة من المطالب".

وعلى صلة، قال الوزير الأول الاسكتلندي حمزة يوسف إن عائلة زوجته، المحاصرين في غزة بعد أن سافروا لزيارة عائلتهم هناك قبل هجوم حماس، نفدت منهم مياه الشرب.

الأجانب المحاصرون

وأثار زعماء العالم محنة الأجانب المحاصرين في سلسلة من المكالمات الهاتفية خلال عطلة نهاية الأسبوع، في الوقت الذي كثفت فيه إسرائيل هجومها البري.

وقال 10 داونينغ ستريت إن رئيس الوزراء ريشي سوناك ونظيره الهولندي مارك روتي ناقشا "الجهود المبذولة لدعم المواطنين البريطانيين والهولنديين في غزة"، كما تحدث رئيس الوزراء أيضًا عن الجهود المبذولة "لإخراج الرعايا الأجانب" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لتأمين إطلاق سراح 220 شخصًا احتجزتهم حماس كرهائن من داخل إسرائيل عندما شنت هجومها.

وتم إطلاق سراح أربعة أشخاص فقط حتى الآن، وقال أحد قادة حماس لشبكة سكاي نيوز الأسبوع الماضي إنه لن يتم إطلاق سراحهم جميعًا إلا إذا تم استيفاء الشروط المناسبة - بما في ذلك قيام إسرائيل بتخفيض شدة القصف في غزة، ومنذ ذلك الحين، اشتدت حدة القتال وشنت إسرائيل عملية برية.

