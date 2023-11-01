وافق مجلس الشيوخ الأميركي الثلاثاء على تعيين مرشح الرئيس جو بايدن، وزير الخزانة السابق جاك لو، ليكون سفير الولايات المتحدة المقبل لدى إسرائيل رغم اعتراضات من الجمهوريين تتعلق بتعاملاته السابقة مع إيران.

وصوت مجلس الشيوخ لصالحه بأغلبية 53 صوتا مقابل 43، على أساس حزبي إلى حد بعيد، إذ دعم زملاء بايدن الديمقراطيون السفير الجديد بينما عارضه معظم الجمهوريين. وكان لو يحتاج فقط إلى أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو لينال التصديق.

وسعى الديمقراطيون إلى ملء المنصب الشاغر بالسفارة في إسرائيل بسرعة في أعقاب هجوم مسلحي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على إسرائيل من قطاع غزة.

وليس لواشنطن سفير لدى إسرائيل منذ تموز/ يوليو، عندما ترك توم نايدز منصبه. ورشح بايدن لو في أيلول/ سبتمبر الماضي.