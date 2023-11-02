قال جون كيربي، المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي، اليوم الخميس، إن البيت الأبيض يشعر بالقلق من الهجمات التي يشنها "حزب الله" على القوات الإسرائيلية مع تبادل إطلاق النار وتصاعد أعمال العنف على الحدود اللبنانية، لكن لا يوجد ما يشير إلى أن الجماعة المدعومة من إيران مستعدة "للدخول بكامل قوتها" في الصراع.

وقال كيربي في إفادة صحافية: "نحن، والإسرائيليون أيضًا، قلقون من الهجمات المستمرة على القوات الإسرائيلية في الشمال، لكنني أعتقد أننا لم نر بعد أي مؤشر محدد على أن (حزب الله) مستعد للدخول بكامل قوته" في الصراع.