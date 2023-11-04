إيلاف من لندن: اتهمت النيابة العامة البريطانية امرأتان بموجب قانون الإرهاب بعد عرض صور لطائرات شراعية في مسيرة مؤيدة لفلسطين في وسط لندن.

وأجازت النيابة العامة توجيه الاتهامات ضد هبة الحاي، 29 عامًا، وبولين أنكوندا، 26 عامًا، فيما يتعلق بصور الطائرات الشراعية المتهمين بارتدائها خلال مظاهرة 14 أكتوبر/تشرين الأول.

وكلا المرأتين متهمان بتهمة واحدة وهي حمل أو عرض مادة تثير الشكوك المعقولة في أنهما من أنصار حماس.

واستخدمت حركة حماس، المصنفة كمنظمة إرهابية في المملكة المتحدة، الطائرات الشراعية لدخول إسرائيل من غزة في 7 أكتوبر قبل أن تقتل أكثر من 1400 إسرائيلي.

قانون الإرهاب

والجريمة المتهمتان بهما المرأتين بها تتعارض مع المادة 13 (1) من قانون الإرهاب لعام 2000. وكان تم إطلاق سراحهما بكفالة قبل أن يمثلا أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 10 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال نيك برايس، رئيس قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في النيابة العامة: "الإجراءات الجنائية ضد المرأتين نشطة ولكل منهما الحق في محاكمة عادلة".

وأضاف: "من المهم للغاية ألا يكون هناك أي تقارير أو تعليقات أو تبادل للمعلومات عبر الإنترنت مما قد يضر بأي شكل من الأشكال بهذه الإجراءات".

وقال برايس: "وظيفة النيابة العامة ليست تحديد ما إذا كان الشخص مذنبًا بارتكاب جريمة جنائية، بل إجراء تقييمات عادلة ومستقلة وموضوعية حول ما إذا كان من المناسب تقديم اتهامات إلى محكمة جنائية للنظر فيها".