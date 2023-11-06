أعلنت «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، الاثنين، إطلاق 16 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل وجنوب مدينة حيفا، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.

وهي المرة الأولى التي تُعلِن فيها حركة «حماس» استهداف محيط حيفا انطلاقاً من جنوب لبنان، حيث قالت في بيان إن «(كتائب القسام - لبنان) تقصف مغتصبة نهاريا وجنوب حيفا شمال فلسطين المحتلة بـ16 صاروخاً رداً على مجازر الاحتلال وعدوانه على أهلنا في قطاع غزة».

الجيش الاسرائيلي

وأعلن الجيش الإسرائيلي: «خلال الساعة الماضية، جرى تحديد نحو 30 عملية إطلاق من لبنان باتجاه شمال إسرائيل»، مشيراً إلى أن قواته ترد بقصف مدفعي «على مصادر» إطلاق النيران.

وتشهد المنطقة الحدودية تبادلاً للقصف خصوصاً بين «حزب الله» وإسرائيل منذ أن شنّت حركة «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) هجوماً غير مسبوق على إسرائيل التي ترد بقصف مركز على قطاع غزة المحاصر. ويقصف «حزب الله» يومياً مواقع إسرائيلية حدودية، كما نفذت حركتا «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتان عمليات تسلل وإطلاق صواريخ عدّة من لبنان.

وترد إسرائيل بقصف على طول الشريط الحدودي. وأسفر التصعيد عن مقتل 81 شخصاً من الجانب اللبناني، بينهم 59 مقاتلاً من «حزب الله».