إيلاف من لندن: يشارك وزير الخارجية البريطاني في اجتماع لوزراء الخارجية العرب الذين سيجتمعون في الرياض قبل اجتماع قمة عربية طارئة بشأن غزة يوم السبت.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن محادثات وزيرها جيمس كليفرلي تأتي في إطار إطار الجهود الدبلوماسية لمنع التصعيد والعمل على حل الدولتين.

مساعدات غزة

وقالت إنه سيدفع من أجل بذل جهد جماعي لإيصال المساعدات المنقذة للحياة إلى غزة في أسرع وقت ممكن، عبر أكبر عدد ممكن من الطرق. وسوف يكرر التزام المملكة المتحدة بمنع التصعيد الإقليمي للأزمة.

وسيناقش وزير الخارجية البريطاني أيضًا المبادرات الرامية إلى زيادة كبيرة في حجم المساعدات التي تصل إلى المدنيين في غزة، بما في ذلك الأدوية والوقود والمياه، وضمان توفير الأموال والإمدادات لدعم جهود الإغاثة.

كما سيؤكد من جديد دعم المملكة المتحدة لمزيد من فترات التوقف الإنساني في القتال في أقرب وقت ممكن لتوصيل المساعدات وتوفير فرصة حاسمة لإطلاق سراح الرهائن – بما في ذلك المواطنين البريطانيين.

عنف المستوطنين

وفي اجتماعاته مع نظرائه، سيكرر وزير الخارجية أيضًا إدانة المملكة المتحدة لتصاعد عنف المستوطنين وسيدعو إسرائيل إلى محاسبة المسؤولين عن ذلك لتحسين الوضع في الضفة الغربية.

وسيوضح دعم المملكة المتحدة لإعادة تنشيط الجهود الدبلوماسية نحو تحقيق حل الدولتين القابل للحياة.

وقال وزير الخارجية البريطاني: لقد ركزت اهتمامي على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن، وضمان قدرة الرعايا الأجانب على مغادرة غزة، وردع أي تصعيد إقليمي، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.

وأضاف: سأواصل هذا العمل الأساسي في المملكة العربية السعودية حيث سألتقي بعدد من نظرائي في المنطقة لاستكشاف كيفية تحقيق هذه الأهداف بسرعة والتطلع أيضًا إلى مستقبل حل الدولتين الدائم والسلمي والمزدهر لكلا البلدين. الإسرائيليين والفلسطينيين.

