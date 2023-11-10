واشنطن: ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، الجمعة، إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تلقت تحذيرات وصفتها بالواضحة من دبلوماسيين أميركيين في العالم العربي، بسبب دعمها للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.

ونقلت الشبكة عن برقية دبلوماسية أن دبلوماسيين أميركيين حذروا إدارة بايدن من أن دعمها للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، التي وصفتها الشبكة بالمدمرة والمميتة "يجعلنا نخسر الجماهير العربية لجيل كامل".

وأشارت إن البرقية تدل على مخاوف كبيرة لدى المسؤولين الأميركيين بشأن تزايد الغضب ضد الولايات المتحدة بعد إطلاق إسرائيل عملياتها ضد "حماس"، في أعقاب هجمات الحركة، في السابع من أكتوبر الماضي، التي أودت بحياة 1400 إسرائيلي.

ونشرت الشبكة مقتطفاً من البرقية التي قالت إنها من السفارة الأميركية في سلطنة عمان، وإنها حصلت على نسخة منها، جاء فيها: "نحن نخسر بشدة في معركة الرسائل". وذكرت أن البرقية استندت إلى "مجموعة واسعة من جهات الاتصال الموثوقة والرصينة".

وحذرت البرقية من أن الدعم الأميركي لأفعال إسرائيل يُنظَر إليه "كمسؤولية مادية ومعنوية عما تعدّه (جهات الاتصال تلك) جرائم حرب محتملة".

والبرقية التي أرسلتها السفارة الأميركية لدى السلطنة كتبها ثاني أكبر مسؤول أميركي في مسقط، وأُرسِلت إلى "مجلس الأمن القومي الأميركي" والاستخبارات (سي آي إيه) و"مكتب التحقيقات الفيدرالي" (إف بي آي).