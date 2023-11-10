إيلاف من لندن: صار بإمكان الأمير البريطاني هاري المضي قدمًا في الدعاوى المرفوعة ضد صحف ديلي ميل وميل أون صنداي بشأن الحصول على معلومات بشكل غير قانوني.

وكان ناشرو "ديلي ميل وميل أون صنداي" رغبوا وقف القضية، بحجة أن ادعاءات الحصول على "معلومات عن طريق الخداع" لم تعد صالحة للوقت.

لكن قاضي المحكمة العليا قرر، اليوم الجمعة، أن القضية، التي تشمل الأمير هاري وستة آخرين من المطالبين البارزين، يمكن أن تستمر.

ونفت المجموعة الناشرة للصحيفتين بشدة هذه المزاعم ووصفتها بأنها "منافية للعقل".

وفي حكم أصدرته المحكمة العليا، قال القاضي نيكلين إن شركة "أسوشيتد" الناشرة للصحيفتين "لم تكن قادرة على توجيه ضربة قاضية لادعاءات أي من هؤلاء المطالبين".

مشتكون غير الأمير

وبالإضافة إلى الأمير هاري، تواجه المجموعة الصحفية عدة ادعاءات بشأن "انتهاكات جسيمة للخصوصية" من السير إلتون جون، وديفيد فورنيش، وإليزابيث هيرلي، وسادي فروست، والسير سيمون هيوز، والبارونة دورين لورانس.

ويشمل ذلك مزاعم التنصت على أجهزة التنصت في السيارات، والاستماع إلى المكالمات الهاتفية، والحصول على معلومات طبية ومالية بطريقة غير شريفة.

وجاء في بيان مشترك من أصحاب المطالبات، حسب تقرير لـ(بي بي سي): "نحن سعداء بقرار اليوم الذي يسمح بإحالة ادعاءاتنا بشأن النشاط الإجرامي الخطير والانتهاكات الجسيمة للخصوصية من قبل عناوين البريد إلى المحاكمة".

لكن بيانًا صادرًا عن المجموعة الناشرة (Associated Newspapers) قال: "كما أوضحنا دائمًا بشكل لا لبس فيه، فإن الادعاءات الصارخة التي أطلقها الأمير هاري وآخرون بشأن اختراق الهواتف والتنصت على الخطوط الأرضية والسطو وميكروفونات النوافذ اللاصقة هي ببساطة غير معقولة ونحن نتطلع إلى إنشاء هذا في المحكمة في الوقت المناسب."

ورحبت المجموعة الصحفية أيضًا بالحكم الذي يقضي بأن المعلومات غير المنشورة المقدمة على "أسباب صارمة تتعلق بالسرية" إلى تحقيق ليفيسون في التنصت على الهاتف لا يمكن استخدامها كدليل في هذه القضية باعتبارها "نصرًا كبيرًا".

ظهور مفاجىء

وظهر الأمير هاري، في هذه المعركة الأخيرة مع الصحافة الشعبية في المملكة المتحدة، بشكل مفاجئ في جلسة استماع سابقة للقضية المرفوعة ضد أسوشيتد نيوزبيبرز، في المحكمة العليا في لندن في مارس.

ونفى ناشرو صحيفتي "ديلي ميل" و"ميل أون صنداي" هذه المزاعم بشكل قاطع، وقالوا إن هذه المزاعم "ليس لها أي احتمالات حقيقية للنجاح".

لكن محاميهم قالوا أيضًا إنه على أية حال، فإن هذه الادعاءات كانت خارج نطاق متطلبات تقديم الدعاوى في غضون ست سنوات.

وتعود بعض الادعاءات إلى عقود مضت، لكن محامي الأمير هاري والمدعين جادلوا بنجاح بأن أدلة جديدة قد ظهرت إلى النور ولم يكونوا على علم في ذلك الوقت بكيفية الحصول على المعلومات سراً.

جمع خفي للمعلومات

وأقر حكم القاضي نيكلين بأن المدعين ربما لم يكونوا على علم بمثل هذا الجمع "الخفي" للمعلومات عنهم. وقال: "في رأيي، لدى المطالبين فرصة حقيقية لإثبات ليس فقط إخفاء الأفعال غير القانونية نفسها، ولكن أيضًا، في كثير من الحالات، تم استخدام أدوات أخرى في المقالات المنشورة لإبعاد الموضوع عن الرائحة". حكم القاضي.

وإلى ذلك، قد يعني الحكم أيضًا مثولًا شخصيًا آخر أمام المحكمة للأمير هاري، الذي دخل في وقت سابق من هذا العام إلى منصة الشهود للإدلاء بشهادته في دعوى قرصنة ضد ناشر صحيفة أخرى، وهي مجموعة صحيفة الميرور (Mirror Group Newspapers).

وأصبح الأمير هاري أول أحد كبار أفراد العائلة الملكية البريطانية في العصر الحديث يمثل أمام المحكمة، حيث واجه أسئلة على مدار يومين، ولم يتم تحديد نتيجة هذه القضية بعد.