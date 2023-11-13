ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس يومًا، فماذا سيحل ببنيامين نتنياهو الذي يجاهد كي لا يقع في محظور المحاكمة بسبب فساده أولًا وفشله العسكري والأمني ثانيًا؟ ومن سيخلفه على رأس إسرائيل؟

إيلاف: لسنوات عديدة، عُرفت صحيفة "يوم إسرائيل" باسم "بيبيتون"، وهي كلمة عبرية تعني "ورقة بيبي"، اللقب الذي يطلق على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أسسها الملياردير الراحل شيلدون أديلسون لتكون الناطق بلسان نتنياهو.

في الأسبوع الماضي، أشار رئيس تحرير الأخبار في الصحيفة، أوري داجون، إلى انشقاق في الصف الإسرائيلي، ودعا رئيس الوزراء إلى "قيادتنا نحو النصر ثم الرحيل"، مستهدفا "المشاحنات السياسية المستمرة بينما الحرب مستعرة". وفي السياسة الإسرائيلية المنقسمة، كانت تلك إشارة إلى أن عصر نتنياهو السياسي يترنح ويسير نحو نهايته المريرة، إذ يلقى عليه اللوم بسبب الإخفاقات الأمنية التي سمحت للآلاف من مسلحي حماس بالتدفق عبر الحدود من غزة إلى داخل دولة إسرائيل. الآن أصبح الإسرائيليون منشغلين بفكرة "اليوم التالي". إذا كان اليوم يصف ما يحدث في غزة إذا تمت الإطاحة بحماس، فإن اليوم التالي يبدو إعادة ضبط متوقعة لسياسة البلاد، في مرحلة ما بعد نتنياهو.

تغيّر تاريخي

يشير كثيرون إلى التغيير التاريخي للحرس القديم في أعقاب حرب يوم الغفران في عام 1973، والتي كانت بمثابة سقوط غولدا مائير ونهاية هيمنة حزب العمل، ماباي سابقا، الذي حكم إسرائيل منذ تأسيسها في عام 1948. علمنا التاريخ أن كل مفاجأة وأزمة أدت إلى انهيار الحكومة. كان هذا هو الحال في عام 1973مع غولدا مئير، وفي عام 1982 مع مناحيم بيغن في حرب لبنان الأولى، وفي عام 2006 مع إيهود أولمرت في حرب لبنان الثانية، كما يقول بيتر بومونت في "غارديان" البريطانية.

غير مؤكد حتى الساعة الشكل الذي ستبدو عليه إعادة بناء السلطة في إسرائيل. مع ذلك، هناك كلمتان تم استخدامهما، هما "طبيعي" و"عاقل"، بمعنى أن الأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة وأحزاب المستوطنين القومية، التي كان نتنياهو في ائتلاف معها، يجب تجريدها من نفوذها. في مكتبها بالكنيست، قالت ميراف ميخائيلي، زعيمة حزب العمل، إنها تعتقد أن إعادة ضبط الوضع "ليست ممكنة فحسب، بل هي ضرورة أيضا". ووصفت هجوم حماس بأنه "انتهاك" يأتي في نهاية "عام مجنون" حاول فيه نتنياهو ويمينه المتطرف تفكيك استقلال أحد الركائز الأساسية للتسوية الديمقراطية في إسرائيل، أي المحكمة العليا في البلاد، ما أثار الاحتجاجات الجماهيرية. قالت: "الإسرائيليون يشعرون بخيبة أمل". فالحكومة لم تقدم الأمن الذي وعدت به. تضيف: "لم أشعر يومًا بعدم الأمان إلى هذا الحد، ونحن بحاجة إلى استبدال القيادة وإلا فلن نتمكن من إعادة بناء أي شيء".

السؤال هو: بماذا؟ في السنوات الأخيرة، انحرف المسار السياسي والديموغرافي في إسرائيل إلى اليمين. في بلد يتعاطف فيه عدد كبير من القيم الليبرالية في قضايا مثل حقوق المثليين والنسوية والمساواة، أصبح مفهوم "اليسار"، في أيدي نتنياهو والليكود، مصطلحًا مشينًا. في انتخابات 2022 الأخيرة، فشل حزب ميريتس اليساري في تجاوز العتبة الانتخابية، في حين انخفضت حصة حزب العمل إلى أربعة مقاعد فقط. ومع انهيار اليسار ويسار الوسط، تحولت أحزاب المعارضة الإسرائيلية بشكل كبير نحو اليمين، وتنافست على أرض مكتظة حددها حزب الليكود الذي يشغل 32 مقعداً من أصل 120 مقعداً في الكنيست.

إن التوترات التي يمكن أن تراها ميكايلي داخل حزب الليكود تدفعها إلى الأمل في احتمال انقسامه، وهو ما يعكس تجربة اليسار الإسرائيلي. بالنسبة إلى الصحافي في هآرتس، يوسي فيرتر، ما يمثل الفرق بين إعادة الضبط التي أعقبت حرب يوم الغفران واليوم ليس الاعتماد على وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي القادرة على التصرف بسرعة أكبر لنزع صواعق إخفاقات 7 أكتوبر، لكن أيضًا وجود حركة معارضة واسعة النطاق مناهضة لنتنياهو كانت موجودة بالفعل في الشوارع.

الفساد دائم ومتفاقم

كتب في الأسبوع الماضي: "كان هناك فساد وانحطاط في ذلك الوقت أيضاً"، في إشارة إلى السبعينيات، "لكنه لا يقترب حتى مما تفاقم هنا في حكومات نتنياهو الأخيرة، خصوصًا الحكومة الحالية: تعيينات مؤسفة في مناصب عليا، وإدراج مجرمين مختلين عقليًا في مراكز صنع القرار، وترقية المستوطنين المتطرفين والعنصريين الداعمين للإرهاب اليهودي إلى المناصب العليا، وإنشاء آلة تسميم إعلامية تعمل على مدار الساعة في مراكز صنع القرار. تهاجم كل ما هو صالح ومعقول في إسرائيل، وتمجد كل ما هو شرير ونجس". يضيف: "سوف يتغير المجال السياسي بشكل كبير. تنبئ نتائج الاستطلاع التي تم الإعلان عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع بما قد يحدث. وسيبحث الجمهور عن شخصيات عاقلة ومسؤولة من الوسط السياسي واليمين".

أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "معاريف" العبرية اليومية بعد أقل من أسبوع من هجوم حماس أن الدعم الشعبي لنتنياهو وحلفائه ينهار، ويتحول الناخبون إلى حزب الوحدة الوطنية الذي ينتمي إلى يمين الوسط بزعامة بيني غانتس في أعقاب قراره الانضمام إلى الحكومة وتشكيل حكومة في زمن الحرب. رصيد الليكود، كما تشير ميخائيلي، سينخفض إلى 19 مقعدًا فقط.

نتنياهو، الغارق منذ فترة طويلة في القضايا الجنائية والفضائح، لن يستسلم من دون قتال. وفي تغريدات، تم حذف بعضها لاحقاً، ألقى باللوم على رئيس قوات الأمن الإسرائيلية في الأخطاء التي أدت إلى 7 أكتوبر في محاولة للتنصل من مسؤوليته. كانت هناك أيضًا ادعاءات نفاها نتنياهو منذ ذلك الحين، أنه خلال مؤتمر صحفي بعيدًا عن الكاميرا ربط بين حركة الاحتجاج الاحتجاجية – حيث هدد الآلاف من جنود الاحتياط برفض الحضور للخدمة إذا قامت الحكومة بإصلاحها القضائي المثير للجدل – وقرار حماس بالهجوم.

حظرت المحكمة العليا في إسرائيل المسيرات المناهضة للحرب، لكن تم السماح بتنظيم مظاهرات لأسر رهائن حماس خارج مقر إقامة نتنياهو الرسمي، ما ركز الاهتمام على طريقة تعامله مع مسألة أصبحت القضية العاطفية الأكثر إثارة للقلق في إسرائيل. ورغم أن نتنياهو لن يرحل عن طيب خاطر، استمرت الدعوات إلى إجراء انتخابات في الأسبوع الماضي، حتى داخل حكومته الحربية، بمجرد انتهاء الحرب ضد حماس. وقال وزير العمل يوآف بن تسور من حزب "شاس": "في نهاية الحرب، سيضطر نتنياهو إلى تنظيم انتخابات في غضون 90 يوما، قبل تشكيل لجنة تحقيق. فنحن لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو. سيكون للجمهور كلمته، وبعد ذلك سنرى ما إذا كان نتنياهو سيحصل على تفويض".

اليسار الخاسر

بالنسبة إلى داليا شيندلين، خبيرة استطلاعات الرأي والأكاديمية والصحافية في "هآرتس"، من غير المرجح أن يستفيد اليسار من أي إعادة ضبط سياسي. ورجحت ألا يفوز أي من الحزبين اليساريين، العمل وميريتس، بما يكفي من الأصوات للحصول على مقاعد في الكنيست إذا أجريت انتخابات في العام المقبل. ورغم أن هناك إمكانية لتشكيل ائتلاف يمين الوسط، إلا أنها لا تستبعد تشكيل حكومة أكثر تطرفًا من حكومة نتنياهو. تقول: "فقد أعيد تشكيل الليكود على صورة نتنياهو، ومثله كمثل ترامب في الولايات المتحدة، فهو تلميذ الساحر. إنه ليس حتى الأسوأ داخل حزبه. ميري ريغيف تشبه نتنياهو مع منشطات". تضيف: "حتى لو كانت هناك حكومة أكثر وسطية، فلا تتوقع منها أن تتخذ نهجًا مختلفًا تجاه القضية الفلسطينية. إذا ظهر ائتلاف بقيادة شخص مثل بيني غانتس، فلن ينتهج خطًا أكثر ليونة وتصالحية. ومن الصعب جدًا رؤية العودة إلى سياسة السلام. وجهة نظري الشخصية هي أن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يخفف من حدة العنف هو التدخل الدولي".

بالنسبة إلى البعض، ما زال السؤال الجوهري: "حتى 7 أكتوبر، كان السؤال المتكرر هو: كيف ستبدو إسرائيل بعد نتنياهو؟". وبحسب نافي درومي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، تم استبدال هذا السؤال بسؤال مختلف: "كيف ستبدو إسرائيل في اليوم التالي للحرب؟"