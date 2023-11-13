إيلاف من لندن: أضاء رئيس الوزراء البريطاني مع زوجته وطفلتيه، مساء الأحد، أمام 10 داونينغ ستريت الشموع لعيد "ديوالي" الذي تحتفل به الديانتان السيخية والهندوسية.

ونشر ريشي سوناك، أول رئيس بريطاني من أصول هندية ينتمي للديانة الهندوسية، صورة على منصة X (تويتر سابقًا) تجمعه وأسرته أمام 10 داونينغ ستريت وهم يضيئون الشموع احتفالا، كما نشرت قنوات التلفزة والصحافة البريطانية لقطات للاحتفال البسيط الذي لم يتجاوز الدقيقتين.

يأتي هذا الاحتفال، كما هو منصب سوناك وهو من أصول هندية، تأصيلًا للعلمانية والتعددية التي تتباهى بها المملكة المتحدة وانتماء شعبها إلى العديد من الأديان واللغات في العالم.

وكان فوز سوناك بزعامة حزب المحافظين في عام 2022 قد تزامن مع الاحتفال بـ"ديوالي".

أصول بنجابية

يذكر أن سوناك، المولود في 12 مايو 1980 في ساوثهامبتون بمقاطعة هامبشاير البريطانية، ينتمي لأبوين هندوسييَن مولودَين في أفريقيا من أصل بنجابي هندي.

وكان والده ياشفير سوناك قد وُلد ونشأ في مستعمرة ومحمية كينيا (كينيا حاليًا)، وهو طبيب في الخدمة الصحية الوطنية. بينما ولدت والدته أوشا سوناك في إقليم تنجانيقا التي أصبحت في ما بعد جزءًا من تنزانيا، وهي تعمل حاليًا صيدلانية وتدير صيدلية سوناك في ساوثهامبتون، وهي حاصلة على شهادة من جامعة أستون.

ريشي سوناك متزوج من أكشانا مورثي، ابنة الملياردير الهندي ناجافارا راماراو نارايانا مورثي.

ديوالي

يشار إلى أن عيد "ديوالي" من الأعياد التي تحتفل بها الديانتان السيخيّة والهندوسيّة في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الهند، ويكون في فصل الخريف من كلّ سنةٍ، أو في الشهر الهندوسيّ لأشوايغا الذي يُقابل أكتوبر أو نوفمبر في العادة، ويعني "عيد الأنوار"، ويُقام إحياءً لذكرى إله الثروة "لاكشمي".

وكلمة ديوالي سنسكريتيّة الأصل، تحمل عدّة معانٍ، منها: مهرجان الضوء، وانتصار النور على الظلام، ورمز الأمل والنصر، ومجموعة من الأضواء، وانتصار الخير على الشر.

ويستمر الإحتفال خمسة أيامٍ متتالية، تُضاء فيها الشُّعل الناريّة على الجدران ومداخل البيوت التي تُزخرف بزخارف جميلة، ويتبادل فيه الأقارب والأصدقاء الزيارات والهدايا والتهاني والرغبات السعيدة، إضافةً إلى أنّه من أكبر المهرجانات الشعبيّة التي ينتظرها الهندوس للاحتفال بالحياة، وتقوية العلاقات الاجتماعيّة.