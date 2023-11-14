وصف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خصومه السياسيين بـ"الحشرات"، فاتهمه فريق حملة الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، دونالد ترمب بتقليد أدولف هتلر وبنيتو موسوليني.

وكان ترامب قد توعد خلال تجمّع انتخابي للعام 2024، وفي يوم المحاربين القدامى بـ"القضاء على الشيوعيين والماركسيين والفاشيين وبلطجية اليسار الراديكالي الذين يعيشون مثل الحشرات في بلادنا".

لغة استبدادية

واعتبر معسكر جو بايدن أنها مشابهة لمواقف طغاة الحرب العالمية الثانية.

وقال المتحدث باسم فريق حملة جو بايدن، عمار موسى، الاثنين "قلد دونالد ترمب اللغة الاستبدادية لأدولف هتلر وبنيتو موسوليني".

تهديد

ووصف متحدث باسم ترمب هذه الاتهامات في بيان تلقته وكالة الصحافة الفرنسية، بأنها "سخيفة". وأكد أن "مَن يطلقون هذا النوع من التلميحات (...) سيُسحقون عندما يعود الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض".

ويستمر الرئيس الأميركي السابق بتصعيد لهجته ضد خصومه، فلا يوفر قضاء ولا احزابا ولا قياديين.

وكان قد ألمح مؤخرًا لارتكاب جنرالاً أميركيًا قويًا "خيانة" كان ليعدم بسببها لو حدثت في عصور أخرى.

وعاد ليركِّز على أزمة الهجرة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، معتبرًا أن المكسيكيين والعابرين الى الولايات المتحدة يسممون البلاد.